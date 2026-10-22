Nguy cơ tai nạn từ hành vi đi sai phần đường, làn đường

Trước thực trạng này, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, kết hợp sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) bố trí lực lượng tại các đoạn đèo quanh co, đảm bảo an toàn giao thông và xử lý vi phạm. Ảnh: Kiều Anh

Lúc 16 giờ 20 phút ngày 12-10, tại Km 61+300 QL 19, đoạn qua xã Bình Khê, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh) phát hiện, xử lý xe ô tô tải do P.V.T. (SN 1983, trú phường Quy Nhơn Bắc) điều khiển có hành vi vượt xe tại nơi không được phép.

Với hành vi này, tài xế bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng và trừ 2 điểm GPLX. Trước đó, đơn vị cũng đã xác minh, xử lý một trường hợp vượt xe sai quy định trên đèo An Khê, thuộc xã Bình Khê, từ thông tin phản ánh của người dân.

Theo Thiếu tá Trần Đức Anh, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 4, đơn vị bố trí các tổ công tác tuần tra lưu động kết hợp chốt kiểm soát tại những vị trí trọng điểm nhằm bảo đảm trật tự ATGT trên toàn tuyến.

“Riêng tuyến QL 19 có địa hình đèo dốc, nhiều đoạn quanh co, tầm nhìn hạn chế nên đơn vị bố trí 3 tổ công tác, kết hợp tuần tra trực tiếp với sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi lấn làn, vượt xe không đúng quy định, góp phần phòng ngừa TNGT” - Thiếu tá Trần Đức Anh cho biết.

Trên tuyến QL 25, Đội CSGT đường bộ số 1 tập trung kiểm soát tại khu vực đèo Chư Sê, đèo Tô Na và những đoạn đường quanh co, khuất tầm nhìn, nơi nguy cơ mất ATGT tăng cao nếu phương tiện lấn làn, đi không đúng phần đường. Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trực tiếp, kết hợp sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để ghi nhận các trường hợp vi phạm trên tuyến.

Trong khi đó, trên QL 1, với đặc điểm có nhiều đường nhánh giao cắt, phương tiện ra vào liên tục, Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT Công an tỉnh) tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến chính và các khu vực kết nối, kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp đi không đúng phần đường, làn đường. Hoạt động kiểm soát được triển khai linh hoạt theo đặc điểm từng đoạn tuyến, hạn chế tình trạng người điều khiển phương tiện lợi dụng đường nhánh để né tránh lực lượng chức năng.

Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm 1 trường hợp vi phạm lấn làn trên tuyến Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn xã Bình Khê. Ảnh: ĐVCC

Thực tế cho thấy, đi sai phần đường, làn đường có thể dẫn đến những vụ tai nạn nghiêm trọng. Đơn cử, khoảng 19 giờ 10 phút ngày 10-10, trên tuyến ĐX33, đoạn qua thôn K4, xã Vĩnh Sơn, 2 xe mô tô đi ngược chiều va chạm khiến một người tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do 1 người điều khiển xe không đi đúng phần đường.

Theo thống kê của Phòng CSGT, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 489 vụ TNGT, làm 374 người chết, 219 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính 5,18 tỷ đồng. Trong đó, 90 vụ có nguyên nhân do đi không đúng phần đường, làn đường hoặc đi ngược chiều; 191 vụ do không chú ý quan sát.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT - cho biết: Bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng CSGT chú trọng nhận diện, kiểm soát các nguy cơ dẫn đến tai nạn, nhất là hành vi đi sai phần đường, làn đường. Căn cứ đặc điểm từng tuyến và tình hình thực tế, Phòng CSGT chỉ đạo các đội, trạm chủ động bố trí lực lượng tuần tra, kết hợp sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm, đồng thời tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người tham gia giao thông.

“Đi sai phần đường, làn đường đặc biệt nguy hiểm tại những đoạn đường cong, khuất tầm nhìn, bởi các phương tiện khó phát hiện nhau và xử lý kịp thời khi xảy ra tình huống bất ngờ. Vì vậy, đơn vị chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường tuần tra tại các khu vực này, vừa kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, vừa nâng cao ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, để hạn chế tai nạn bền vững, mỗi người phải tự giác tuân thủ quy tắc giao thông, không lấn làn, vượt xe khi chưa bảo đảm an toàn” - Thượng tá Nguyễn Hồng Vang nhấn mạnh.