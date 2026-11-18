Tối 17/11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu Việt Nam đã rời Manila về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao ASEAN 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 14-17/11, theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chủ tịch ASEAN năm 2026. Nhân dịp này, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đã trả lời phỏng vấn báo chí về những kết quả nổi bật của các hội nghị và những đóng góp của Việt Nam.