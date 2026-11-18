Nguy cơ tai nạn từ hành vi cố vượt rào chắn đường sắt
Dù đã có hệ thống chuông cảnh báo, đèn tín hiệu và cần chắn tự động, nhưng tại một số điểm giao cắt đường bộ với đường sắt, tình trạng người điều khiển phương tiện cố tình vượt rào chắn khi tàu sắp đến vẫn diễn ra. Chỉ một phút nóng vội, bất chấp cảnh báo, người vi phạm có thể phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Trước thực trạng này, bên cạnh việc xử lý nghiêm của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cũng cần tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn tại những điểm giao cắt.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguy-co-tai-nan-tu-hanh-vi-co-vuot-rao-chan-duong-sat-246261118183002392.htm