Nguy cơ tai nạn do đường xuống cấp

Km12+800 đường tỉnh 506E, đoạn qua thôn Nguyệt Bình, xã Nguyệt Ấn.

Tuyến đường tỉnh 506E qua xã Nguyệt Ấn có chiều dài hơn 6km nhưng có tới hơn 5km đã hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, đoạn từ Km9 đến Km13 đi qua các thôn: Nguyệt Thành, Sông Âm và Nguyệt Bình mặt đường chằng chịt “ổ gà” và hố sâu.

Nhiều vị trí bề mặt đường đã bị xói trôi chỉ còn đá lổn nhổn hoặc lõm sâu từ 10 đến 20cm.

Km 9+200 đường tỉnh 506E, đoạn qua thôn Nguyệt Thành, xã Nguyệt Ấn.

Vào những ngày thời tiết nắng ráo thì bụi bặm, còn khi mưa xuống lại trở thành các vũng nước lớn, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm.

Km12+800 đường tỉnh 506E, đoạn qua thôn Nguyệt Bình, xã Nguyệt Ấn.

Ông Quách Công Minh, ở thôn Nguyệt Thành phản ánh: “Nhiều người đi xe máy qua đây đã bị ngã. Khổ nhất là các cháu học sinh, trời nắng thì bụi bặm, trời mưa lại lầy lội, nước đọng trong các hố sâu, nếu không chú ý quan sát rất dễ gặp tai nạn”.

Còn theo ông Phan Ngọc Thành, ở thôn Nguyệt Bình, đoạn đường trước nhà ông hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng. Chứng kiến nhiều người tự ngã do đi vào “ổ gà”, ông đã nhiều lần tự san lấp để giảm thiểu tai nạn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, sau mỗi trận mưa, lượng xe cộ qua lại khiến đất đá bị cày xới, “ổ gà” lại xuất hiện như cũ.

Video: Phỏng vấn ông Phan Ngọc Thành, thôn Nguyệt Bình, xã Nguyệt Ấn.

Km10+400 thuộc thôn Nguyệt Thành, xã Nguyệt Ấn.

Đại diện UBND xã Nguyệt Ấn, ông Lưu Đình Thường, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Tuyến đường tỉnh 506E trước đây là đường liên huyện, có chiều dài hơn 6,5km, đi qua 3 thôn của xã gồm Sông Âm, Nguyệt Thành và Nguyệt Bình.

Tuy nhiên, hiện nay tuyến đường đã được bàn giao cho Sở Xây dựng quản lý. Kể từ khi Sở tiếp nhận đến nay, tuyến đường vẫn chưa được sửa chữa, cải tạo. Với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến ngày càng tăng cao, cộng với đã nhiều năm chưa được cải tạo, nâng cấp khiến tuyến đường hư hỏng nghiêm trọng. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho người dân tham gia giao thông, mà còn ảnh hưởng tới việc giao thương, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của địa phương.

Video: Phỏng vấn ông Lưu Đình Thường, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyệt Ấn.

Tuyến đường tỉnh 506E (Xuân Thiên - Ngọc Phụng) dài 19,5km, điểm đầu tuyến đường thuộc địa bàn xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân (cũ); điểm cuối thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân (cũ).

Năm 2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3101 nâng cấp tuyến đường thành đường tỉnh và giao Sở Giao thông - Vận tải, nay là Sở Xây dựng quản lý.

Do nguồn kinh phí bố trí sửa chữa định kỳ của tuyến đường còn hạn chế, mỗi năm chỉ đủ triển khai thi công 2-3km. Vì vậy, hiện nay Sở Xây dựng mới chỉ thảm lại mặt đường tỉnh 506E đoạn qua xã Kiên Thọ, còn những vị trí mặt đường xuống cấp, hư hỏng tại xã Nguyệt Ấn hiện đang tiếp tục cân đối kinh phí và sẽ đưa vào kế hoạch sửa chữa thường xuyên năm 2027.