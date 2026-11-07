Nguy cơ 'siêu El Nino' làm trầm trọng thêm ô nhiễm bụi mịn ở Thái Lan

Khói mù ô nhiễm tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu ngày 6/11, Phó Thư ký Thường trực Bộ Y tế Thái Lan, Tiến sĩ Sarawut Boonsuk, cho biết nguy cơ xảy ra hiện tượng siêu El Niño gây hạn hán kéo dài có thể làm gia tăng mức độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ở Thái Lan so với những năm trước.

Trước tình hình trên, Chính phủ Thái Lan yêu cầu các đơn vị liên quan nâng cao cảnh giác và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa từ nay đến hết tháng 5/2027 nhằm bảo vệ khoảng 16 triệu người thuộc nhóm dễ bị tổn thương trên cả nước. Các nhóm cần được ưu tiên chăm sóc bao gồm người mắc bệnh đường hô hấp, dị ứng, tim mạch, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người cao tuổi.

Bộ Y tế Thái Lan đã ra mắt ứng dụng “Vùng an toàn”, cho phép người dân tìm kiếm thông tin theo thời gian thực về các phòng khám chuyên khoa ô nhiễm không khí, đồng thời lập bản đồ theo dõi các nhóm có nguy cơ cao. Hệ thống phòng khám chuyên khoa này sẽ kết hợp khám, tư vấn trực tiếp tại cơ sở và dịch vụ tư vấn từ xa, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế thuận tiện hơn, hạn chế việc phải di chuyển.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế sẽ phối hợp với chính quyền các tỉnh, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai cấp tỉnh, chính quyền địa phương và Quỹ An ninh Y tế Địa phương thuộc Quỹ Bảo hiểm Y tế Quốc gia (NHSO) để phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách, tránh chồng chéo chi phí, đồng thời bảo đảm hệ thống y tế hoạt động thông suốt trong suốt mùa ô nhiễm năm 2027. Theo thống kê giai đoạn 2024-2026, hơn 60 tỉnh tại Thái Lan từng ghi nhận nồng độ bụi mịn PM2.5 vượt ngưỡng tiêu chuẩn.

Cùng ngày 6/11, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt tuyên bố chính quyền thủ đô sẽ siết chặt quản lý giao thông trong suốt mùa ô nhiễm bụi mịn từ nay đến tháng 3/2027. Theo đó, Bangkok sẽ cấm đường đối với các phương tiện vận tải không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật về khí thải.