Nguy cơ sạt lở trên quốc lộ cửa ngõ phía Nam Quy Nhơn

Video: Nhiều điểm nguy cơ sạt lở dọc quốc lộ 1D - cửa ngõ giao thông phía Nam Quy Nhơn. Thực hiện: NGỌC OAI

Trong chiều 14 và sáng 15-11, ghi nhận của PV Báo SGGP, quốc lộ 1D đoạn qua khu đèo dốc phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) đã thông xe cả 2 làn. Công nhân và phương tiện cơ giới tiếp tục dọn dẹp, khơi thông hai bên taluy, xử lý đất đá sạt xuống mặt đường.

Công nhân được huy động để thu dọn đất, đá sạt lở tại quốc lộ 1D

Dọc quốc lộ 1D, nhiều mái taluy dương xuất hiện vết sạt khoét hàm ếch, ăn sâu vào sườn núi, tiềm ẩn nguy cơ đổ xuống mặt đường.

Tại khu du lịch nghỉ dưỡng The Hera Resort, mái núi bị đào ủi, đất đá nằm ngổn ngang trên sườn núi, tiềm ẩn nguy cơ sạt đổ xuống quốc lộ 1D. Phía Bắc dự án xuất hiện vết sạt lở cao hàng chục mét, nhiều khối đá treo lơ lửng.

Vị trí sạt lở tại khu vực Resort Avani vẫn còn ngổn ngang

Anh Lê Sỹ Hoàng (42 tuổi, làm việc tại Quy Nhơn) cho biết: “Đi qua đoạn đèo quốc lộ 1D giáp ranh Quy Nhơn - Sông Cầu, tôi rất lo lắng vì nhiều mái núi xuất hiện vết sạt, đất đá chực chờ đổ xuống đường. Xe cộ qua lại rất đông, nên mong cơ quan chức năng sớm khắc phục triệt để, bảo đảm an toàn cho người đi đường mỗi khi mưa lớn”.

Nhiều điểm sạt lở trên các mái núi ven quốc lộ 1D nằm cheo leo, tiềm ẩn nguy cơ đổ xuống đường

Sau đợt mưa lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp UBND phường Quy Nhơn Nam kiểm tra hiện trạng, xác định nguyên nhân sạt lở; rà soát tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép và xử lý nghiêm vi phạm. Đồng thời, đề xuất giải pháp khắc phục, bảo đảm an toàn lâu dài cho tuyến quốc lộ.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, đơn vị đã yêu cầu phường Quy Nhơn Nam kiểm tra, xử lý khu vực sạt lở tại khu Resort Avani. Bên cạnh đó, đơn vị đã kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng The Hera Resort khắc phục các bất cập, nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn khi mưa lớn.

Công trường thi công ngổn ngang bên mái núi phía Tây quốc lộ 1D

Nhiều vị trí mái núi ven quốc lộ 1D bị đào bạt, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở từ các công trường dự án du lịch nghỉ dưỡng

Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, sở sẽ tiếp tục kiểm tra toàn tuyến quốc lộ 1D, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở để đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn lâu dài. Các chủ đầu tư dự án ven tuyến phải thực hiện đúng cam kết về biện pháp thi công an toàn và tiến độ.

Một điểm sạt lở bên tạo vách cao sát bên khu du lịch nghỉ dưỡng The Hera Resort

Hiện trường sạt lở tràn lấp đất, đá xuống quốc lộ 1D, ngày 11-11

Như Báo SGGP đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 11-11, mưa lớn khiến đất đá từ trên cao đổ xuống Km18+900, quốc lộ 1D (đoạn đèo Quy Hòa), gây ách tắc giao thông. Ô tô do anh T.Q.S (27 tuổi, ở xã Tuy Phước Đông, Gia Lai) điều khiển bị mắc kẹt giữa khu vực sạt lở. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt, hỗ trợ đưa phương tiện ra ngoài, xử lý tạm điểm sạt lở và phân luồng giao thông.