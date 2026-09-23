Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ tại Trung và Nam Bộ

Mưa ngập trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua phường Bình Thạnh, chiều 23/9. Ảnh: Hồng Đạt /TTXVN.

Theo đó, từ chiều tối 23/9 đến ngày 24/9, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Đêm 24/9 và ngày 25/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Ngoài ra, đêm 23/9 và ngày 24/9, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (riêng khu vực Bắc Bộ thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng); khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.", Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Ngày 23/9, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 23/9 có nơi trên 80mm như các trạm: Tường Sơn (Gia Lai) 87mm, An Xuân (Đắk Lắk) 89,2mm, Cô Bắc (TP Hồ Chí Minh) 89,2mm, An Nông (An Giang) 85,2mm…

Liên quan đến tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trên.

Theo đó, từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 23/9, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Phú Thọ, Huế, Đà Nẵng 10-20mm, có nơi trên 30mm; Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk 10-30mm, có nơi trên 50mm; Lâm Đồng 20-40mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: An Nghĩa; An Bình, Cao Dương, Lạc Thủy (tỉnh Phú Thọ).

Tại thành phố Huế có các xã, phường: A Lưới 2, Bình Điền, Hương Trà, Kim Trà, Phong Điền, Phú Bài.

Đối với thành phố Đà Nẵng có các xã: La Dêê, Phước Trà.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có các xã, phường: Ba Tô, Lân Phong, Minh Long, Mộ Đức, Thiện Tín; Ba Dinh, Ba Động, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Xa, Đình Cương, Kon Plông, Măng Đen, Nguyễn Nghiêm, Phước Giang, Sơn Hạ, Sơn Mai, Sơn Thủy.

Các xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gồm: Xuân An; Ân Hảo, Canh Liên, Canh Vinh, Cát Tiến, Đề Gi, Hòa Hội, Hội Sơn, An Nhơn Nam, Bồng Sơn, Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Phù Cát, Phù Mỹ Đông, Vạn Đức; An Hòa, An Lão, An Lương, An Nhơn Tây, An Toàn, Ân Tường, An Vinh, Bình An, Bình Dương, Bình Hiệp, Bình Phú, Đak Rong, Hoài Ân, Ngô Mây, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Tam Quan, Phù Mỹ, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Nam, Sơn Lang, Tây Sơn, Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Vân Canh, Vĩnh Sơn.

Cùng với đó, tỉnh Đắk Lắk có các xã, phường: Hòa Thịnh; Đồng Xuân, Hòa Xuân, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Sơn Thành, Tuy An Tây, Vân Hòa, Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Đức Bình, Hòa Mỹ, Bình Kiến, Đông Hòa, Sông Cầu, Tuy Hòa, Xuân Đài, Sơn Hòa, Suối Trai, Tây Sơn, Tuy An Bắc, Tuy An Nam, Xuân Lãnh, Xuân Phước, Xuân Thọ.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng có các xã, phường: Hàm Kiệm, Hồng Sơn, Mũi Né; Bắc Bình, Hải Ninh, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hòa Thắng, Phú Thủy, Tiến Thành, Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Vĩnh Hảo; Bảo Lâm 3, Bảo Thuận, Cát Tiên, Đắk Mil, Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Đơn Dương, Đông Giang, Đồng Kho, D'Ran, Gia Hiệp, Hàm Liêm, Hàm Thạnh, Hiệp Thạnh, Ka Đô, La Dạ, Lương Sơn, Nam Ban Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, phường 3 Bảo Lộc, Bình Thuận, Cam Ly - Đà Lạt, La Gi, Lang Biang - Đà Lạt, Phước Hội, Xuân Hương - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Phan Sơn, Phú Sơn Lâm Hà, Sơn Điền, Sơn Mỹ, Sông Lũy, Tân Hải, Tân Lập, Tân Minh, Tuyên Quang.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 16 giờ ngày 22/9 đến 16 giờ ngày 23/9) khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Đắk Lắk và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Dương Hòa 65,2mm (Huế); La Dêê 61mm (Đà Nẵng); Hồ Ông Tới 109mm (Quảng Ngãi); Tường Sơn 143mm (Gia Lai); Hoà Thịnh 199mm (Đắk Lắk); Hàm Kiệm 182mm (Lâm Đồng)... Từ 6 giờ đến 16 giờ ngày 23/9, khu vực tỉnh Phú Thọ đã có mưa vừa, mưa to như: Thanh Hà 90,2mm, Ban Hàng Đồi 73,6mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Đối với tình hình lũ trên sông Đồng Nai, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai sẽ dao động ở mức báo động 2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc thành phố Đồng Nai. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

"Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội. Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến điều tiết xả của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa", Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn Nguyễn Tiến Kiên nhấn mạnh.

Hiện lũ trên sông Đồng Nai (thành phố Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang dao động ở trên mức báo động 2. Lúc 13h ngày 23/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,51m, trên báo động 2 là 0,01m.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 23/9, ngày 24/9, vùng biển phía Tây Nam vịnh Bắc Bộ, từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hiện các vùng biển trên có mưa rào và dông. Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ Vĩ Bắc.