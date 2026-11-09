Nguy cơ mất trắng nhiều diện tích trồng hoa khi mưa lớn kéo dài

Một vườn hoa tại phố Bắc Sơn, phường Đông Hoa Lư (Ninh Bình) đứng trước nguy cơ mất trắng do mưa lớn kéo dài.

Tổ dân phố Bắc Sơn, phường Đông Hoa Lư, từ trước đến nay được biết đến là một trong những địa phương trồng hoa và cây cảnh phục vụ Tết lớn nhất tỉnh Ninh Bình với tên gọi “Làng hoa Ninh Phúc”.

Tại vườn trồng hoa diện tích hơn 3 sào của gia đình ông Điền Văn Phương, Tổ dân phố Bắc Sơn với hơn 3.000 gốc hoa cúc đã lên chậu, những ngày vừa qua đã bị ngập trắng.

Xót xa với kinh phí và công chăm sóc suốt những tháng vừa qua, ông Phương chia sẻ, kinh tế của gia đình phụ thuộc chính vào vụ hoa Tết, nhưng thời tiết thất thường, mưa lớn kéo dài đã khiến toàn bộ vườn hoa của gia đình ông bị ngập trắng. Mặc dù hiện tại nước đã rút nhưng vẫn không tránh khỏi thiệt hại, ước tính khoảng 60%.

Hơn 2 sào hoa Tết của gia đình anh Nguyễn Ngọc Giang, phố Bắc Sơn, phường Đông Hoa Lư (Ninh Bình) đang được tích cực tiêu úng.

Cũng tại tổ dân phố Bắc Sơn, gia đình anh Nguyễn Ngọc Giang đang vận hành hết công suất 2 máy bơm công suất lớn để tiêu úng cho hơn 2 sào với hơn 2.000 chậu hoa cúc mâm xôi đang giai đoạn sinh trưởng tại vườn nhà. Đây chưa phải là thời điểm ra hoa, nhưng nếu không khắc phục kịp thời sẽ bị mất trắng.

Anh Nguyễn Ngọc Giang cho biết, với 1 máy bơm dầu 25 m3/giờ và một máy bơm điện 750W chạy hàng chục tiếng đồng hồ, đến thời điểm chiều 9/11 cơ bản nước đã rút được khoảng 1 nửa so với mức nước sâu nhất, nhưng phải nhiều tiếng nữa mới cơ bản thoát được nước trong vườn.

Cùng nông dân khắc phục hậu quả mưa lũ trong những ngày qua, ông Điền Văn Nhẫn, Giám đốc Hợp tác xã hoa Ninh Phúc, phường Đông Hoa Lư cho biết, hệ thống tiêu thoát nước mặc dù được quan tâm nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Với diện tích trồng hoa bị ảnh hưởng, nếu thời tiết thuận lợi rét sâu kéo dài từ 3 -7 ngày thì thiệt hại khoảng 50 - 60% còn nếu nắng lên thì thiệt hại 80%.

Ông Nhẫn đánh giá, đây là 1 trong những vụ Đông thiệt hại do thiên nhiên nhiều nhất đối với những hộ trồng hoa.

Hơn 2 sào hoa Tết của gia đình anh Nguyễn Ngọc Giang, phố Bắc Sơn, phường Đông Hoa Lư (Ninh Bình) đang được tích cực tiêu úng.

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Tổ trưởng Tổ dân phố Bắc Sơn cho biết, Tổ dân phố có khoảng 130 hộ trồng hoa và cây cảnh với diện tích khoảng 30 ha, mưa lớn những ngày qua đã ảnh hưởng trực tiếp tới các vườn hoa, ruộng hoa của nông dân, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây hoa, nhiều gia đình hiện đang rất lo lắng về sản lượng cũng như chất lượng hoa vụ Tết.

Trao đổi về vấn đề này, đại diện lãnh đạo UBND phường Đông Hoa Lư cho biết, vụ Đông năm 2026, diện tích trồng hoa trên địa bàn phường gần 30 ha, chủ yếu là hoa cúc các loại để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán. Do ảnh hưởng của mưa lớn bất thường, khoảng 28 ha trồng hoa bị ngập úng, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng, nhất là diện tích hoa mới trồng.

Ngay sau khi xảy ra mưa lớn, UBND phường đã tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp tiêu úng, khắc phục thiệt hại. Trong đó, tập trung kiểm tra hệ thống kênh mương, cống tiêu, rãnh thoát nước; kịp thời xử lý các điểm ách tắc, bảo đảm dòng chảy thông suốt; phối hợp với Công ty cổ phần Môi trường và Đô thị Ninh Bình tổ chức vận hành 2 trạm bơm Cồn Muối với 7 máy bơm, công suất 4.000 m3/giờ/máy, thực hiện bơm tiêu úng cho diện tích hoa bị ngập.

Anh Nguyễn Ngọc Giang, phố Bắc Sơn, phường Đông Hoa Lư (Ninh Bình) vận hành hệ thống máy bơm nước để tiêu úng cho vườn hoa hơn 2.000 chậu.

Cùng với đó, phường chủ động điều tiết hệ thống cống tiêu, kết hợp tiêu tự chảy và bơm cưỡng bức; phối hợp với các Hợp tác xã Nông nghiệp và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi chuẩn bị nhân lực, phương tiện, máy móc, sẵn sàng tổ chức tiêu úng khi cần thiết; Tăng cường kiểm tra, theo dõi mực nước trên các tuyến sông Đáy, sông Vạc và hệ thống kênh tiêu; chủ động điều tiết, vận hành công trình phù hợp, hạn chế ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và khu dân cư.

Công tác tiêu úng đã được triển khai khẩn trương, hệ thống trạm bơm được vận hành kịp thời, tại các khu vực bị ngập, nước đã rút, không để tình trạng úng đọng xảy ra và giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích hoa vụ Đông. Để hạn chế tối đa thiệt hại cho các hộ dân trồng hoa, UBND phường tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan và các Hợp tác xã nông nghiệp theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn người dân chăm sóc, phục hồi diện tích hoa bị ảnh hưởng, đồng thời chủ động phương án tiêu úng khi có mưa tiếp diễn.

Mặc dù chính quyền và nhân dân địa phương đã kịp thời ứng phó với mưa lớn kéo dài, nhưng theo kinh nghiệm của những người trồng hoa, vụ hoa Tết năm nay dự kiến không tránh khỏi những thiệt hại, nhiều gia đình đứng trước nguy cơ mất trắng vụ hoa Tết.