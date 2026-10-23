​Nguy cơ mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân khi 'cày' phim AI

Sự bùng nổ của các bộ phim ngắn sáng tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) với kịch bản giật gân, cao trào dồn dập đang thu hút lượng lớn người xem trên các nền tảng số.

Tuy nhiên, lợi dụng sức hút này, nhiều đối tượng xấu đã biến ứng dụng xem phim AI thành công cụ dẫn dụ người dùng vào chuỗi bẫy lừa đảo tinh vi nhằm ép xem quảng cáo dày đặc, cài phần mềm độc hại và chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa

Công an TP Hà Nội cho biết, thủ đoạn của các đối tượng thường bắt đầu bằng lời quảng cáo rầm rộ về hình thức "vừa xem phim AI vừa kiếm tiền".

Để tạo niềm tin ban đầu, hệ thống hiển thị khoản thưởng được cộng liên tục vào tài khoản ảo của người dùng.

Tiếp đó, để tăng số dư hoặc mở khóa các tập phim đang ở đoạn gay cấn, người xem bị ép phải xem quảng cáo liên tục, tải ứng dụng bên thứ ba hoặc thực hiện các "nhiệm vụ" trực tuyến.

Kịch bản lừa đảo chỉ thật sự lộ diện khi người dùng đề nghị rút tiền thưởng.

Lúc này, các đối tượng liên tục đưa ra lý do như chưa đạt ngưỡng, yêu cầu nâng cấp tài khoản, đóng phí giao dịch hoặc nạp tiền thật để "xác minh".

Ngay sau khi chuyển tiền, nạn nhân không những không rút được thưởng mà còn bị tống tiền thêm hoặc bị chặn hoàn toàn liên lạc.

Bên cạnh chiêu trò dụ làm nhiệm vụ, việc chia nhỏ phim thành hàng chục tập ngắn kết thúc ở tình tiết lấp lửng cũng khiến người xem phát sinh các khoản thanh toán nhỏ lẻ lặp đi lặp lại.

Khi cộng dồn, số tiền người dùng bỏ ra để mua điểm mở khóa tập phim có thể lên tới hàng triệu đồng mỗi tháng.

Hậu quả không dừng lại ở việc mất tiền. Nghiêm trọng hơn, nhiều người sau khi cài đặt các ứng dụng xem phim lạ đã bị nhiễm mã độc, dẫn đến mất quyền kiểm soát điện thoại, lộ thông tin thẻ ngân hàng và mất sạch dữ liệu cá nhân.

Trước diễn biến phức tạp trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi tải bất kỳ ứng dụng nào để bảo vệ tài sản cùng dữ liệu trên môi trường số.

Người dùng tuyệt đối không cài đặt ứng dụng qua các đường link lạ hay file APK không rõ nguồn gốc, đồng thời không cấp các quyền truy cập bất thường như danh bạ, tin nhắn, bộ nhớ cho ứng dụng xem phim và tuyệt đối không cung cấp mật khẩu hay mã OTP.

Khi phát hiện ứng dụng có dấu hiệu bất thường, người dân cần lập tức gỡ bỏ, rà soát lại toàn bộ quyền truy cập và kiểm tra bảo mật thiết bị.

Trong trường hợp đã lỡ nhập thông tin tài khoản ngân hàng hoặc phát hiện giao dịch bất thường, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.