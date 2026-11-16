Nguy cơ mất an toàn trên tuyến đường Đông Mỹ - Ngũ Hiệp

Đặc biệt, tại khu vực trước cổng Trường Tiểu học Đông Mỹ, nơi hằng ngày có cả nghìn học sinh đến trường, công trường thi công dang dở gây ra nguy cơ mất an toàn.

Hơn 3 tháng trở lại đây, khu vực này thường xuyên trong tình trạng vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang, một số hố đào chưa được che chắn và biển cảnh báo chưa bảo đảm. Trong khi đó, các phương tiện có tải trọng lớn liên tục ra vào công trường, khiến bụi đất phát tán, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Từ khoảng 7h30 đến 17h hằng ngày, thời điểm học sinh học tập và phụ huynh đưa đón con, tình trạng xe tải lưu thông, bụi bẩn càng khiến nguy cơ mất an toàn giao thông gia tăng.

Việc thi công kéo dài không chỉ gây bất tiện cho người dân, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường học đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với học sinh, nhất là các em ở lứa tuổi tiểu học.

Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, có giải pháp bảo đảm an toàn tại khu vực cổng trường, đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn đường này.