Nguy cơ mất an toàn thực phẩm do bảo quản nhân bánh mì sai cách

Các cơ sở kinh doanh bánh mì, thức ăn đường phố cần kiểm soát chặt chẽ thời gian, nhiệt độ bảo quản và điều kiện vệ sinh trong toàn bộ quá trình chế biến, bày bán.

Theo ông Nguyễn Văn Đang, pa-tê, sốt bơ trứng cùng các loại nhân chế biến sẵn như chả, giò, thịt nguội, khô gà, chả cá là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, có độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển nếu không được bảo quản phù hợp. Vì vậy, các cơ sở không nên đưa toàn bộ lượng nguyên liệu ra bày bán trong suốt buổi kinh doanh mà cần chia nhỏ thành từng phần phù hợp với lượng sử dụng trong thời gian ngắn.

Phần nguyên liệu chưa sử dụng phải được bảo quản lạnh dưới 5°C hoặc duy trì điều kiện bảo quản nóng phù hợp đối với thực phẩm cần giữ nóng. Các cơ sở cũng phải tách biệt thực phẩm sống với thực phẩm đã qua chế biến; vệ sinh, khử khuẩn dụng cụ; kiểm soát thời gian từ khi chế biến đến khi sử dụng; bảo đảm vệ sinh cá nhân của người trực tiếp chế biến và che chắn thực phẩm trong quá trình bày bán.

Ông Nguyễn Văn Đang lưu ý, việc bảo quản không đúng điều kiện, nhất là kiểm soát không tốt thời gian và nhiệt độ, có thể làm gia tăng nguy cơ nhiễm và phát triển vi sinh vật trong thực phẩm. Đây là vấn đề đặc biệt đáng lưu ý đối với các cơ sở kinh doanh bánh mì do nhiều loại nhân được chế biến sẵn và có nguy cơ cao nếu để ở nhiệt độ môi trường trong thời gian dài.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh năm 2026, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận hai vụ nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì tại phường Quy Nhơn Đông và phường An Khê, với tổng cộng 378 người phải khám, điều trị.

Về xử lý vi phạm, hộ kinh doanh Bin Bin, phường An Khê đã bị xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng do các vi phạm liên quan đến điều kiện bảo quản thực phẩm.

Cũng trong đợt cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026 (từ ngày 16-25/9), Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm đã tổ chức kiểm tra 60 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, qua đó phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 16 cơ sở với tổng số tiền 91 triệu đồng.

Bên cạnh công tác kiểm tra, các đoàn kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở thực hiện quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, vệ sinh trong sản xuất, chế biến, bảo quản và kinh doanh thực phẩm, qua đó, góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm và ngộ độc thực phẩm.

Ngành Y tế tỉnh Gia Lai dự kiến tiếp tục tập trung kiểm tra tại các địa bàn có tỷ lệ kiểm tra thấp, các cơ sở sử dụng nhiều nguyên liệu nguy cơ cao và những điểm kinh doanh tập trung đông người như trường học, chợ, bệnh viện, bến xe; đồng thời tăng cường kiểm tra, lấy mẫu, xét nghiệm nhằm phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn thực phẩm.