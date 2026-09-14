Nguy cơ mất an toàn tại dự án Cầu dốc Ông Hùng

Theo phản ánh người dân, Cầu dốc Ông Hùng thôn Mông Nghệ, xã Xuân Phú được khởi công hơn một tháng trước. Tuy nhiên; nhà thầu chỉ thi công được 2 đến 3 ngày thì ngừng triển khai, để lại đống ngổn ngang, nham nhở, vật liệu rải rác.

Ghi nhận thực tế, dự án không có nhân công hay thiết bị thực hiện. Thậm chí, hạng mục cầu đào xong nhưng chưa thực hiện các biện pháp thi công tiếp theo. Vì vậy, do ảnh hưởng của mưa nên dòng nước đã chia cắt giao thông tuyến đường.

Hai bên bờ, dòng nước đã phá vỡ kết cấu nền đường cũ, ăn sâu vào đất liền, thậm chí đe dọa trực tiếp đến một số hạng mục vật kiến trúc nhà dân.

Điều đáng nói là công trình tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn giao thông, đe dọa đời sống người dân nhưng nhà thầu thực hiện việc rào chắn rất sơ sài. Thậm chí, khu vực dự án không có biển cảnh báo hay hướng dẫn giao thông để người dân tiện quan sát.

Được biết, công trình Cầu dốc Ông Hùng thôn Mông Nghệ do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) làm Chủ đầu tư. Nhà thầu thi công là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Đại Thạnh Phát. Dự án có hai hạng mục chính gồm Cầu bản bê tông cốt thép và Đường dẫn hai đầu cầu.

Công trình có tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án đã được khởi công vào ngày 22-7-2026 nhưng đến nay mọi thứ vẫn còn lộn xộn.

Việc hạng mục cầu không được rào chắn bảo vệ an toàn, ban ngày còn dễ nhận biết nhưng khi đêm xuống, ánh sáng yếu khiến người tham gia giao thông khó phát hiện, tiềm ẩn nguy cơ, tai nạn bất cứ lúc nào.

Điều đáng nói là toàn bộ khu vực thi công cầu không có hệ thống rào chắn đúng quy chuẩn; “mở toang”, không biển cảnh báo, không đèn tín hiệu ban đêm. Hai bên đầu cầu chỉ được che đậy tạm bợ bằng vài cành cây hoặc dây chằng sơ sài, gần như không có tác dụng cảnh báo.

Nằm trên trục chính của khu dân cư, vì vậy người dân sống quanh dự án tỏ ra vô cùng lắng về tiến độ thi công cũng như nguy cơ mất an toàn giao thông. Nếu người tham gia giao thông không quen đường rất dễ rơi vào tình huống bất ngờ khi đi vào khu vực đang thi công.