Nguy cơ mất an toàn tại cầu Đồng Liên ở Thái Nguyên

Cầu Đồng Liên chưa thể tháo dỡ vì nhu cầu đi lại của người dân. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Cầu treo Đồng Liên (người dân thường gọi là cầu Song Điền) bắc qua sông Cầu dài 156m, rộng 2,7m, đường dẫn hai bên cầu rộng 4m trên địa bàn phường Hương Sơn và xã Đồng Liên, nay thuộc phường Gia Sàng được đầu tư theo hình thức BOT, tổng vốn khoảng 12 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Thái Nguyên làm chủ đầu tư xây dựng, được đưa vào sử dụng từ năm 2009.

Thanh tra cây cầu này, Thanh tra tỉnh Thái Nguyên xác định có nhiều vi phạm. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành văn bản yêu cầu chủ đầu tư là Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Thái Nguyên tháo dỡ cầu treo Đồng Liên trước ngày 20/6/2024, vì không có căn cứ pháp luật để khắc phục vi phạm. Thành phố Thái Nguyên nghiên cứu đầu tư xây dựng cây cầu mới thay thế cầu treo Đồng Liên để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Khi đó, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên giao Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên và phường Hương Sơn tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn về việc ngừng sử dụng cầu treo Đồng Liên, yêu cầu người dân không lưu thông qua cầu; đồng thời bố trí lực lượng trực bảo đảm an ninh trật tự giao thông tại khu vực.

Cầu treo Đồng Liên không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, buôn bán, giao lưu của người dân, học sinh phường Gia Sàng mà còn là cây cầu thiết yếu của các xã, phường lân cận hai bên sông. Khi dỡ cầu, người dân phải đi vòng lên tận Ba Đa xa khoảng 17km.

Từ khi Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu chủ đầu tư dỡ cầu Đồng Liên đến nay đã hơn 2 năm, nhưng trên thực tế cầu vẫn tồn tại, hai đầu cầu được hàn hai song chắn để ngăn ô-tô qua lại, người dân, học sinh vẫn đi lại trên cầu. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng Nguyễn Minh Chiến trần tình: “Khi chủ đầu tư chuẩn bị dỡ cầu, người dân tập trung ngăn cản, gửi đơn, thư đi nhiều cấp, ngành phản đối dỡ cầu”.

Hơn hai năm qua, chủ đầu tư có ý định dỡ cầu treo Đồng Liên nhiều lần. Vì đó là yêu cầu của chính quyền và lo ngại nếu xảy ra mất an toàn, mất an ninh trên cầu thì sẽ liên đới trách nhiệm, nhưng cứ mỗi lần định tháo dỡ cầu thì người dân lại quyết liệt ngăn cản nên cầu vẫn tồn tại, người dân, học sinh vẫn đi lại trên cầu. Người dân địa phương cho rằng, mình đã hiến đất để xây dựng đường dẫn nên có quyền lợi đối với cầu, sự tồn tại của cây cầu là vô cùng cần thiết đối đời sống.

Không thể dỡ, người dân vẫn đi lại gần như bình thường trên cầu treo Đồng Liên, nhưng chỉ khác là dường như hơn hai năm qua không được duy tu, bảo trì, bảo dưỡng nên một số hạng mục có biểu hiện xuống cấp và có nguy cơ mất an toàn.

Một số hạng mục cầu Đồng Liên có biểu hiện xuống cấp. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Cầu bê-tông cốt thép thay thế cầu treo Đồng Liên đang được xây dựng trong sự mong đợi của người dân, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 12/2026, nhưng tiến độ đang bị chậm, phải kéo thời gian thi công, nguyên nhân chủ yếu là không có mặt bằng để xây dựng nhiều hạng mục cầu và đường dẫn.

Đại diện chủ đầu tư và nhà thầu cho biết, họ rất sốt ruột vì tiến độ xây dựng cầu bị chậm trễ kéo dài, thiệt hại lớn vì càng kéo dài càng “đội” chi phí, giá nhiên liệu, vật tư, nhân công leo thang. Nguyên nhân là do việc giải phóng mặt bằng của chính quyền phường Gia Sàng không đáp ứng trong thời gian dài.

Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên kiểm tra hiện trường và làm việc về tiến độ triển khai dự án xây dựng cây cầu này ngày 13/9 vừa qua, nêu rõ: Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án rất chậm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của phường Gia Sàng chưa đáp ứng yêu cầu.