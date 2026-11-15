Nguy cơ mất an toàn giao thông khi đi bộ, tập thể dục dưới lòng đường

Người dân tập thể dục, đi bộ dưới lòng đường vào thời điểm sáng sớm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo Công an xã Phú Hựu, trên địa bàn đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người dân đi bộ trên cầu, gây hậu quả đáng lo ngại.

Cụ thể, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 30-7-2026, tại cầu vượt An Phú Thuận, một nhóm người dân đang đi bộ tập thể dục thì xảy ra va chạm với xe mô tô do anh Lê Thành Duy (sinh năm 1999, ngụ ấp Hòa Thuận) điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh Duy bị thương vùng mặt và một số người đi bộ bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cầu do người dân đi bộ tập thể dục.

Tiếp đó, khoảng 4 giờ 45 phút ngày 29-10-2026, tại cầu Nguyễn Huệ, thuộc ấp Phú Mỹ, xã Phú Hựu, xe mô tô biển số 66C1-723.27 do anh Trần Thanh Nhí (sinh năm 1991) điều khiển, chở theo người phía sau, lưu thông cùng chiều với hai người đi bộ thì xảy ra va chạm. Hậu quả, ông Trần Văn Kiểm (sinh năm 1964) bị chấn thương sọ não, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Hai vụ tai nạn là lời cảnh báo về thói quen sử dụng cầu, đường làm nơi tập thể dục. Đặc biệt, vào sáng sớm, trời còn tối, tầm nhìn hạn chế, người điều khiển phương tiện khó phát hiện người đi bộ từ xa, dễ dẫn đến va chạm và hậu quả nghiêm trọng.

Để phòng ngừa tai nạn, Công an xã Phú Hựu khuyến cáo người dân lựa chọn công viên, sân tập hoặc khu vực có không gian dành riêng cho người đi bộ; tuyệt đối không tụ tập, đi bộ dàn hàng ngang hoặc tập thể dục dưới lòng đường, trên mặt cầu gây cản trở giao thông.

Trường hợp đi bộ trên đường, người dân cần tuân thủ quy định về phần đường dành cho người đi bộ; nếu không có vỉa hè, phải đi sát mép đường bên phải theo chiều đi của mình, chú ý quan sát phương tiện. Khi tập luyện vào sáng sớm hoặc chiều tối, nên mặc trang phục sáng màu, sử dụng vật dụng phản quang để tăng khả năng nhận diện.

Tập thể dục để bảo vệ sức khỏe nhưng phải đặt an toàn lên hàng đầu. Mỗi người dân cần thay đổi thói quen, không vì sự tiện lợi của bản thân mà chiếm dụng không gian lưu thông, đẩy mình và người khác vào nguy hiểm. Đừng để một hoạt động có lợi cho sức khỏe trở thành nguyên nhân gây ra tai nạn đáng tiếc.