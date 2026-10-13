Nguy cơ mắc sán dây bò dài 70cm từ thịt bò tái

ThS.BSNT Vũ Thị Ngọc Bích, Viện Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai cho biết ngày 13/10, ê kíp phát hiện sán dây bò ở một phụ nữ 48 tuổi trong quá trình nội soi đại tràng. Ký sinh trùng kéo dài từ hồi tràng đến đại tràng ngang.

Theo bác sĩ Bích, đây là trường hợp đáng chú ý bởi người nhiễm sán dây bò thường ít hoặc không có biểu hiện rõ rệt, khiến ký sinh trùng có thể tồn tại trong đường tiêu hóa mà người bệnh không hay biết.

Ê kíp đã sử dụng dụng cụ nội soi để kéo và lấy ra một đoạn thân sán dài khoảng 70 cm. Mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Khoa Vi sinh, Viện Xét nghiệm Y học, xác định là sán dây bò (Taenia saginata). Ảnh: Kim Long

Sau thủ thuật, bệnh nhân được chuyển đến Phòng khám Bệnh nhiệt đới và Viêm gan để đánh giá tình trạng nhiễm ký sinh trùng và chỉ định điều trị đặc hiệu.

Bác sĩ lưu ý việc lấy ra đoạn thân sán dài 70 cm không đồng nghĩa đã loại bỏ hoàn toàn ký sinh trùng. Nếu phần đầu sán vẫn bám ở ruột non, sán có thể tiếp tục phát triển. Vì vậy, người bệnh cần dùng thuốc theo chỉ định và tái khám đúng hẹn để bảo đảm điều trị triệt để.

Sán dây bò lây sang người chủ yếu qua việc ăn thịt bò sống hoặc chưa được nấu chín kỹ có chứa ấu trùng. Khi vào cơ thể, ấu trùng phát triển thành sán trưởng thành trong ruột non. Các món như bò tái, bò nhúng tái, gỏi bò hoặc thịt bò chưa chín kỹ có thể tiềm ẩn nguy cơ nếu nguyên liệu nhiễm ấu trùng.

Phần lớn người nhiễm không có triệu chứng đặc hiệu. Một số người có thể đau bụng, đầy hơi, buồn nôn, tiêu chảy, chán ăn hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Dấu hiệu dễ nhận biết hơn là các đốt sán màu trắng xuất hiện trong phân, trên quần áo hoặc tự bò ra ngoài qua hậu môn.

Trong một số trường hợp hiếm gặp, đốt sán có thể gây biến chứng như tắc ruột thừa hoặc di chuyển vào đường mật, ống tụy.

Bác sĩ Bích nội soi phát hiện sán dây bò trong lòng đại tràng của bệnh nhân. Ảnh: Kim Long

Chẩn đoán bệnh thường dựa trên xét nghiệm phân tìm trứng hoặc đốt sán; phân tích đốt sán giúp xác định loài ký sinh trùng. Praziquantel là một trong những thuốc được sử dụng để điều trị sán dây bò, song việc dùng thuốc phải theo đánh giá và chỉ định của bác sĩ. Người bệnh không nên tự mua thuốc điều trị.

Để phòng nhiễm sán dây bò, bác sĩ khuyến cáo người dân ăn chín, tránh thịt bò tái hoặc chưa chín kỹ; lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm vệ sinh khi chế biến và rửa tay sau khi tiếp xúc với thịt sống. Khi phát hiện đốt sán màu trắng trong phân hoặc có biểu hiện nghi ngờ, người dân nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị phù hợp.