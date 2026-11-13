Nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ tăng lên theo số lượng thuốc lá hút mỗi ngày

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Một nghiên cứu quy mô lớn với sự tham gia của khoảng 2,8 triệu người cho thấy hút thuốc lá có liên quan đến nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ, bệnh Alzheimer và sa sút trí tuệ do mạch máu. Đáng chú ý, nguy cơ này có xu hướng tăng theo số lượng thuốc lá tiêu thụ mỗi ngày.

Nghiên cứu do các nhà khoa học thuộc Đại học Curtin (Australia) dẫn đầu, được công bố trên Tạp chí eClinicalMedicine. Kết quả cho thấy, so với những người chưa từng hút thuốc, người hút thuốc có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao hơn 31%. Với bệnh Alzheimer, mức tăng nguy cơ là 40%, trong khi nguy cơ sa sút trí tuệ do mạch máu cao hơn 52%.

Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên hệ giữa số lượng thuốc lá hút mỗi ngày và nguy cơ mắc bệnh. Cụ thể, nhóm hút 10 điếu mỗi ngày có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao hơn 16%, trong khi tỷ lệ này ở nhóm hút 20 điếu là 34%, so với những người chưa từng hút thuốc.

Trưởng nhóm nghiên cứu Mario Serfo cho biết, những phát hiện này cho thấy cần quan tâm hơn đến tác động của thuốc lá đối với sức khỏe não bộ, bên cạnh các nguy cơ đã được biết đến như bệnh tim mạch, bệnh phổi và ung thư. Ông cũng nhấn mạnh mối liên hệ giữa hút thuốc và chứng sa sút trí tuệ trở nên rõ rệt hơn khi số lượng thuốc lá tiêu thụ tăng lên.

Nghiên cứu cũng cho thấy những người đã bỏ thuốc không có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao hơn so với nhóm chưa từng hút thuốc. Nguy cơ ở nhóm này cũng thấp hơn so với những người tiếp tục hút thuốc.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý kết quả không chứng minh được mối quan hệ nhân quả trực tiếp giữa hút thuốc và chứng sa sút trí tuệ. Dù vậy, những phát hiện này bổ sung thêm bằng chứng về lợi ích sức khỏe tiềm năng của việc bỏ thuốc lá.

Blossom Stephan, đồng tác giả nghiên cứu, kêu gọi đưa sức khỏe não bộ vào các cuộc thảo luận về tác hại của thuốc lá và lợi ích của việc cai thuốc.

Theo nhóm nghiên cứu, các chiến dịch kiểm soát thuốc lá cần mở rộng nội dung cảnh báo, không chỉ đề cập đến nguy cơ đối với tim, phổi và ung thư mà còn nhấn mạnh những ảnh hưởng đến chức năng não bộ và khả năng nhận thức.

Các nhà khoa học đề xuất bổ sung cảnh báo về sức khỏe não bộ trên bao bì thuốc lá, đồng thời lồng ghép nội dung này vào các chương trình hỗ trợ cai thuốc nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về những hệ lụy của việc hút thuốc.

Nhóm nghiên cứu cũng cho rằng cần có thêm các nghiên cứu để làm rõ liệu thời điểm bỏ thuốc và khoảng thời gian duy trì việc không hút thuốc có ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ.