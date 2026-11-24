Trước sức hút của các trào lưu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chỉnh sửa, ghép ảnh trên mạng xã hội, Công an TP Hà Nội khuyến cáo, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác, thận trọng khi chia sẻ hình ảnh cá nhân trên các ứng dụng, website trực tuyến, phòng ngừa nguy cơ lộ lọt dữ liệu và bị lợi dụng vào mục đích vi phạm pháp luật.

Đáng lo ngại, hình ảnh có thể bị cắt ghép thành video, hình ảnh giả mạo (Deepfake) phục vụ lừa đảo, bôi nhọ danh dự, thậm chí tống tiền. Các đối tượng xấu còn lợi dụng trào lưu này để phát tán đường link giả mạo, dụ cài đặt phần mềm chứa mã độc hoặc chiếm quyền truy cập thiết bị.

Công an TP Hà Nội cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân từ trào lưu ghép ảnh bằng AI.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ sử dụng ứng dụng AI có nguồn gốc rõ ràng; tìm hiểu kỹ chính sách bảo mật; hạn chế đăng tải hình ảnh gia đình, trẻ em và thông tin nhạy cảm.

Tuyệt đối không truy cập đường link lạ, tùy tiện cấp quyền truy cập hoặc cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho nền tảng không đáng tin cậy.

Khi phát hiện dấu hiệu bị đánh cắp thông tin, nhiễm mã độc hoặc giao dịch bất thường, người dân cần nhanh chóng bảo vệ tài khoản, liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.