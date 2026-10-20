Nguy cơ leo thang căng thẳng ở biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC), Tướng Jin Yong Sung.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, theo JSC, ông Jin Yong Sung phản đối việc Bình Nhưỡng đổ lỗi cho Seoul về tình trạng căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn ngày 21/9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Hàn Quốc cáo buộc việc Triều Tiên đặt bẫy mìn khiến các binh sĩ Hàn Quốc bị thương, song Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc.

Thông cáo của JSC nêu rõ, ông Jin Yong Sung cho rằng, Triều Tiên không thể coi các biện pháp tác chiến hợp pháp của Seoul là hành động khiêu khích, qua đó quy trách nhiệm gây căng thẳng quân sự cho lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Ông yêu cầu binh sĩ kiên quyết đáp trả nếu đối phương tiếp tục có hành động khiêu khích, lấy các biện pháp hợp pháp của Seoul làm cớ.

Ông Jin Yong Sung cũng chỉ thị quân đội duy trì phản ứng kiên quyết trước mọi hành vi vi phạm Hiệp định đình chiến, trong đó có việc lực lượng đối phương vượt qua Đường phân định quân sự (MDL) chia cắt hai miền Triều Tiên. Ông đồng thời yêu cầu triển khai các hoạt động nhằm củng cố thế chủ động của Hàn Quốc tại Khu phi quân sự (DMZ) dọc biên giới liên Triều.

Theo Tướng Hàn Quốc, vụ nổ mìn gần đây, mà Seoul cáo buộc do Triều Tiên cài đặt, là hành động khiêu khích rõ ràng và vi phạm Hiệp định đình chiến.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó một ngày, bà Kim Yo Jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, tuyên bố, tình hình tại khu vực biên giới phía Nam đang “rất bất ổn”.

Bà cho biết, giới lãnh đạo quân sự Triều Tiên đang xem xét các biện pháp đối phó, trong đó có triển khai vũ khí tấn công chiến thuật dọc toàn bộ tuyến biên giới phía Nam và khôi phục hoạt động tuyên truyền bằng loa phóng thanh nhằm vào Hàn Quốc.