Nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu Phi trên diện rộng ở mức rất cao

Cán bộ thú y Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Phước Long tiến hành thống kê thiệt hại của hộ chăn nuôi bị dịch tả lợn châu Phi tại xã Vĩnh Thanh.

Chiều 13/11, ông Nguyễn Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau cho biết, nguy cơ dịch bệnh bùng phát và lây lan trên diện rộng vẫn ở mức rất cao. Tính đến ngày 13/11/2026, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 28 xã, phường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến 227 hộ chăn nuôi. Lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền cơ sở tiêu hủy 2.831 con lợn nhiễm bệnh với tổng trọng lượng khoảng 183 tấn.

Ghi nhận thực tế tại xã Châu Thới - một trong những vùng chăn nuôi tập trung của tỉnh Cà Mau, từ đầu tháng 10/2026 đến nay, dịch bệnh đã bùng phát tại 13 ấp thuộc 29 hộ gia đình, buộc phải tiêu hủy 500 con lợn với tổng trọng lượng trên 29 tấn.

Đơn cử như hộ ông Lê Minh Thành ở ấp Thạnh Hưng 1, ngay khi nhận thấy đàn vật nuôi có biểu hiện sốt cao và bỏ ăn, gia đình đã chủ động báo cáo cơ quan chức năng để kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm và tiêu hủy toàn bộ đàn 57 con, với trọng lượng hơn 4 tấn theo đúng quy định. Tương tự, hộ bà Phan Huỳnh Như ở ấp Thời Chiến cũng chịu thiệt hại khi phải tiêu hủy 38 con lợn bệnh với trọng lượng hơn 800 kg.

Tại khu vực Phước Long, báo cáo nhanh từ Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực cho thấy nhiều ổ dịch liên tiếp phát sinh rải rác từ trung tuần tháng 10 đến đầu tháng 11/2026. Cơ quan chuyên môn đã lập biên bản và phối hợp tiêu hủy lợn mắc bệnh tại nhiều hộ gia đình tại xã Vĩnh Thanh.

Tương tự, tại xã Phước Long, ngày 4/11/2026, mẫu xét nghiệm đàn heo của hộ ông Trần Văn Hoàng ở ấp Phước Tường cho kết quả dương tính, cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy 12 con với trọng lượng 273 kg. Tiếp đó ngày 7/11/2026, hộ ông Lê Chiều Xuân cùng ở ấp Phước Tường cũng phải tiêu hủy 13 con với trọng lượng 1.772 kg sau khi có kết quả xét nghiệm khẳng định mắc bệnh.

Cán bộ thú y hướng tiến hành phun xịt hóa chất sau khi tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Phân tích về nguồn gốc dịch bệnh, ông Nguyễn Duy Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau cho biết, mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn lưu hành dai dẳng trong môi trường chăn nuôi. Yếu tố thời tiết mưa ẩm kéo dài, kết hợp với thực trạng phương thức chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, chuồng trại chưa bảo đảm các điều kiện cách ly và an toàn sinh học là những nguyên nhân chính khiến nguy cơ phát sinh ổ dịch mới luôn ở mức cao. Bên cạnh đó, thời điểm cuối năm nhu cầu tiêu thụ thịt lợn của thị trường tăng mạnh, kéo theo các hoạt động tái đàn, vận chuyển, buôn bán và giết mổ gia súc diễn ra nhộn nhịp, tạo nên sức ép rất lớn cho công tác kiểm soát dịch bệnh và phòng ngừa nguy cơ mầm bệnh lây lan xuyên địa bàn.

Trước diễn biến cấp bách, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cùng chính quyền các địa phương tập trung toàn lực, triển khai quyết liệt các phương án khống chế dịch ngay từ cơ sở. Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau đã triển khai tiêm 5.864 liều vaccin phòng dịch tả lợn châu Phi, đạt 146,6% kế hoạch; tổ chức 64 lớp tập huấn kỹ thuật cho 2.304 hộ chăn nuôi. Công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng được đẩy mạnh với việc phun 7.717 lít hóa chất trên diện tích gần 9,98 triệu m2.

Song song, cán bộ thú y được phân công trực tiếp bám sát cơ sở, siết chặt kiểm tra các điểm giết mổ, cơ sở kinh doanh động vật và kiểm dịch chặt chẽ nguồn lợn ra vào tỉnh. Chính quyền các cấp kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như giấu dịch, bán chạy lợn bệnh hoặc vứt xác lợn chết ra sông, kênh rạch.

Cùng với triển khai quyết liệt các phương án khống chế dịch ngay từ cơ sở, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau cũng tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các giải pháp an toàn dịch bệnh.

Theo đó, người chăn nuôi cần chú ý vị trí và vệ sinh chuồng nuôi. Chuồng trại cần xây dựng cách xa khu dân cư, chợ, lò giết mổ; bảo đảm thông thoáng, có hệ thống thoát nước và khu xử lý chất thải riêng biệt. Người chăn nuôi thường xuyên tiêu độc khử trùng bên trong và xung quanh chuồng nuôi; tại cổng ra vào phải bố trí hố hoặc khay sát trùng; người chăm sóc phải có trang phục, bảo hộ riêng biệt; hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người lạ, phương tiện và không dùng chung dụng cụ chăn nuôi giữa các hộ.

Cán bộ thú y Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực Phước Long thăm hỏi tình hình thiệt hại của hộ chăn nuôi lợn tại xã Vĩnh Thanh.

Người chăn nuôi cũng chú trọng kiểm soát giống, thức ăn và nước uống; chọn mua con giống có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh tại các cơ sở uy tín; lợn mới nhập về phải nuôi cách ly theo dõi trước khi nhập đàn; sử dụng thức ăn an toàn, không nấm mốc hay ôi thiu; thức ăn thừa phải được xử lý nhiệt; nguồn nước uống phải bảo đảm sạch; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin truyền nhiễm theo hướng dẫn.

Đặc biệt, người chăn nuôi phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc "5 không": Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh hoặc lợn chết; không giết mổ, ăn thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn chết ra môi trường, kênh rạch; và không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt. Khi phát hiện lợn có biểu hiện sốt cao, ủ rũ, bỏ ăn, xuất huyết vùng da mỏng, phải nhanh chóng cách ly và báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền xã để xử lý kịp thời.

Bằng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, của ngành thú y và sự đồng lòng của người chăn nuôi, Cà Mau đang nỗ lực tối đa để sớm kiểm soát và dập tắt hoàn toàn các ổ dịch, khôi phục và bảo vệ nguồn sinh kế bền vững cho nhân dân địa phương.