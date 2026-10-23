Nguy cơ khủng hoảng nợ Pháp gây lo ngại thị trường tài chính châu Âu

Ngày 22/10, lợi suất trái phiếu Chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm có thời điểm tăng lên 5,1415%, mức cao nhất kể từ tháng 7/2002. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ngày 22/10, lợi suất trái phiếu Chính phủ Pháp kỳ hạn 10 năm có thời điểm tăng lên 5,1415%, mức cao nhất kể từ tháng 7/2002. Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Pháp và trái phiếu Đức cùng kỳ hạn nới rộng lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2011, thời điểm cuộc khủng hoảng nợ Khu vực đồng euro (Eurozone) diễn biến nghiêm trọng.

Áp lực gia tăng khi Chính phủ Pháp gặp khó khăn trong việc thông qua ngân sách năm 2027, trong lúc cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào mùa Xuân năm tới làm gia tăng bất định chính trị. Nợ công của Pháp hiện tương đương khoảng 119% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), còn thâm hụt ngân sách năm 2026 được dự báo ở mức 5,4% GDP.

Giới phân tích dẫn các kịch bản của công ty tư vấn Oxford Economics, cho biết nếu cú sốc trên thị trường trái phiếu Pháp trở nên nghiêm trọng và lan sang các nước có nợ công cao, Pháp và Italy có thể rơi vào suy thoái trong năm 2027. Trong kịch bản bất lợi nhất, lợi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 10 năm có thể tăng lên 7%, làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng thanh khoản. Tuy nhiên, đây là kịch bản rủi ro, không phải dự báo cơ sở của tổ chức này.

Giới chức Liên minh châu Âu (EU) cũng theo dõi sát diễn biến. Tuần trước, Ủy viên kinh tế châu Âu Valdis Dombrovskis cho biết chưa có dấu hiệu về một cuộc khủng hoảng nợ công mới tại Eurozone, nhưng cảnh báo các chính phủ cần thận trọng trước chi phí vay nợ gia tăng.

Trong ngắn hạn, việc thông qua ngân sách có sức thuyết phục và đưa ra lộ trình giảm thâm hụt được xem là yếu tố quan trọng giúp Pháp khôi phục niềm tin của nhà đầu tư. Nếu chi phí vay nợ tiếp tục tăng, gánh nặng trả lãi sẽ thu hẹp dư địa ngân sách, khiến việc kiểm soát nợ công và thúc đẩy tăng trưởng càng khó khăn.