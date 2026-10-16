Nguy cơ huyết khối ở phụ nữ thừa cân, ít vận động khi dùng thuốc tránh thai

Bệnh viện Bạch Mai thông tin, trường hợp nữ bệnh nhân(36 tuổi) tự sử dụng thuốc tránh thai trong khoảng 10 tháng. Khoảng một tuần trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện sưng đau bắp chân phải, đau tức khi đi lại nhưng tự xoa dầu nóng và mát-xa tại nhà.

Qua khai thác tiền sử, người bệnh làm việc văn phòng, ít vận động và thừa cân, với chỉ số BMI 26. Ba ngày trước khi nhập viện, người bệnh đột ngột khó thở, đau ngực, tim đập nhanh nên được gia đình đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán: Huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, biến chứng thuyên tắc phổi do cục máu đông di chuyển lên phổi. Sau 3 ngày điều trị, tình trạng người bệnh dần ổn định.

Người phụ nữ 36 tuổi xuất hiện huyết khối tĩnh mạch sâu ở chân, sau đó biến chứng thuyên tắc phổi nguy hiểm sau khi tự sử dụng thuốc tránh thai thời gian dài. Ảnh minh họa

Theo chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai, việc tự sử dụng thuốc tránh thai không có chỉ định, kết hợp với thừa cân và ít vận động là những yếu tố cần lưu ý khi đánh giá nguy cơ huyết khối ở trường hợp này.

Trong đó, một số loại thuốc tránh thai phối hợp chứa estrogen và progestin có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông do ảnh hưởng đến hệ thống đông máu của cơ thể. Nguy cơ này nhìn chung vẫn thấp ở phần lớn phụ nữ khỏe mạnh, nhưng có thể tăng khi đi kèm các yếu tố nguy cơ khác.

Những yếu tố cần lưu ý gồm hút thuốc lá, thừa cân hoặc béo phì, ít vận động kéo dài, tiền sử huyết khối cá nhân hoặc gia đình, một số rối loạn đông máu, đau nửa đầu có tiền triệu và giai đoạn sau sinh.

Vì vậy, trước khi sử dụng thuốc tránh thai nội tiết, phụ nữ cần được nhân viên y tế tư vấn, đánh giá tiền sử bệnh và lựa chọn phương pháp phù hợp. Không nên tự mua thuốc theo quảng cáo, lời mách bảo hoặc dùng chung đơn thuốc với người khác.

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, huyết khối tĩnh mạch sâu thường xuất hiện ở chân. Người bệnh có thể thấy một bên chân sưng, đau, căng tức, nóng đỏ hoặc đổi màu da. Nếu cục máu đông di chuyển đến phổi, tình trạng thuyên tắc phổi có thể gây khó thở đột ngột, đau ngực, tim đập nhanh, choáng hoặc ho ra máu.

Khi xuất hiện các dấu hiệu trên, người bệnh cần được đánh giá y tế khẩn cấp. Đặc biệt, nếu đột ngột khó thở hoặc đau ngực, cần gọi cấp cứu ngay. Tuyệt đối không xoa bóp, mát-xa hay chườm nóng lên chân đang sưng đau nghi do huyết khối.

Để giảm nguy cơ, bác sĩ khuyến cáo phụ nữ cần lưu ý thăm khám trước khi dùng thuốc, thông báo với bác sĩ về tiền sử huyết khối, bệnh tim mạch, đột quỵ, đau nửa đầu và bệnh lý của người thân trong gia đình.

Không tự ý mua thuốc, lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp theo tư vấn chuyên môn. Đặc biệt cần trao đổi với bác sĩ nếu trên 35 tuổi và đang sử dụng thuốc tránh thai chứa estrogen.

Khi làm việc lâu, nên thường xuyên đứng dậy đi lại, co duỗi chân; trong hành trình dài bằng ô tô hoặc máy bay, cần vận động chân phù hợp và uống đủ nước.

Đặc biệt, cần cho bác sĩ biết về thuốc tránh thai đang sử dụng nếu chuẩn bị phẫu thuật hoặc phải nằm bất động kéo dài. Nếu lo ngại tác dụng phụ, hãy trao đổi với bác sĩ để được tư vấn phương pháp thay thế an toàn.