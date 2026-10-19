Nguy cơ huyết khối khi sử dụng thuốc tránh thai kéo dài

Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa (Tây Ninh) vừa cấp cứu kịp thời cho người phụ nữ nguy kịch vì thuyên tắc phổi hai bên.

Theo đó, chị N.T.T.V (49 tuổi) nhập Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa trong tình trạng khó thở dữ dội đột ngột, vật vã, mạch nhanh khó bắt, huyết áp tụt sâu.

Nhận định người bệnh có nguy cơ thuyên tắc phổi cấp, các bác sĩ khẩn trương hồi sức và chụp CT lồng ngực có cản quang, xác định huyết khối gây tắc nghẽn hoàn toàn động mạch phổi hai bên.

Điều dưỡng khoa ICU chăm sóc cho bệnh nhân.

Trước nguy cơ ngừng tuần hoàn, ê-kíp lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện, chỉ định tiêm thuốc tiêu sợi huyết toàn thân nhằm phá vỡ cục máu đông, khơi thông dòng máu lên phổi. Chỉ 93 phút từ khi nhập viện, người bệnh được triển khai điều trị đặc hiệu.

Sau cấp cứu, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực (ICU), theo dõi huyết động liên tục, điều trị kháng đông và giám sát chức năng tim, phổi.

Sau 72 giờ hồi sức chuyên sâu, tình trạng tuần hoàn và hô hấp ổn định, người bệnh vượt qua giai đoạn nguy hiểm và được chuyển về khoa nội tiếp tục điều trị.

BS CKI Võ Thị Thanh Dung - Phó khoa Hồi sức tích cực (ICU) cho biết, qua khai thác tiền sử, ghi nhận người bệnh đã sử dụng thuốc ngừa thai trong thời gian dài.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ, một số loại thuốc ngừa thai có chứa hormone có thể làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối, đặc biệt là huyết khối tĩnh mạch sâu; cục máu đông có thể di chuyển theo dòng máu đến động mạch phổi, gây thuyên tắc phổi.

Thuyên tắc động mạch phổi được ví như một “kẻ sát nhân giấu mặt” bởi bệnh có thể khởi phát đột ngột, diễn tiến nhanh với những triệu chứng ban đầu không đặc hiệu.

Khi huyết khối làm tắc nghẽn dòng máu đến phổi, tim phải chịu áp lực lớn, khiến tuần hoàn có thể suy sụp trong thời gian ngắn.

Vì vậy, việc nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường có ý nghĩa quan trọng trong quá trình cấp cứu và điều trị.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi sinh sản hoặc tiền mãn kinh đang sử dụng thuốc tránh thai, đặc biệt là nhóm thuốc có chứa estrogen, cùng những người có cơ địa tăng đông, béo phì hoặc phải bất động lâu ngày cần đặc biệt lưu ý thăm khám định kỳ và tham khảo ý kiến bác sĩ khi dùng thuốc nội tiết kéo dài. Khi xuất hiện các dấu hiệu đột ngột như: khó thở dữ dội, đau tức ngực kiểu màng phổi, choáng váng, ngất xỉu hoặc tím tái, cần đến ngay cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh và năng lực hồi sức cấp cứu chuyên sâu để được xử trí kịp thời.