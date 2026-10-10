Nguy cơ hỏa hoạn từ sạc, pin dự phòng phát nổ

Sạc điện thoại phát nổ khi đang ngủ

Đang nằm ngủ, ông N.T.V. (70 tuổi, ở Thanh Hóa) bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ, tỉnh giấc và phát hiện đám cháy ngay bên cạnh do sạc phát nổ. Nhờ phát hiện kịp thời và nhanh chóng dập lửa, ông đã ngăn đám cháy lan rộng, tránh nguy cơ xảy ra sự cố đáng tiếc.

Sạc pin phát nổ gây hỏa hoạn khi cụ ông đang ngủ

May mắn, ông V. đã nhanh chóng khống chế được đám cháy ngay từ ban đầu, không để xảy ra hậu quả đáng tiếc. Sự việc là lời cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ từ các thiết bị điện, đặc biệt trong quá trình sạc điện thoại, máy tính, pin sạc dự phòng và những thiết bị sử dụng pin.

Theo khuyến cáo của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Thanh Hóa, việc sử dụng và sạc các thiết bị điện không đúng cách có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra sự cố cháy, nổ, đe dọa an toàn của người dân và tài sản.

Để phòng ngừa, người dân cần chú ý thực hiện các biện pháp an toàn sau: Không sạc điện thoại, máy tính, pin sạc dự phòng qua đêm hoặc khi không có người theo dõi.

Thói quen nguy hiểm của nhiều người dân khi cắm sạc pin lâu ngày trong ổ điện.

Không đặt thiết bị đang sạc trên chăn, đệm hoặc gần giấy, rèm cửa và các vật liệu dễ cháy. Tránh sạc thiết bị tại nơi ẩm ướt, kín khí hoặc thiếu thông thoáng.

Không sử dụng thiết bị, pin và dây sạc có dấu hiệu hư hỏng, phồng pin hoặc nóng bất thường. Rút bộ sạc khi không sử dụng; bố trí ổ cắm, dây dẫn điện gọn gàng và bảo đảm an toàn.

Đặc biệt, người dân không nên chủ quan khi sạc thiết bị ở khu vực ngủ nghỉ. Một sự cố điện nhỏ nếu không được phát hiện kịp thời có thể nhanh chóng phát triển thành đám cháy, nhất là khi xung quanh có nhiều vật liệu dễ bắt lửa.

Cần làm gì khi phát hiện cháy?

Khi phát hiện đám cháy, người dân cần bình tĩnh cảnh báo những người xung quanh, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và gọi số 114 để báo lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Đối với đám cháy liên quan đến thiết bị điện, tuyệt đối không sử dụng nước để chữa cháy khi chưa bảo đảm nguồn điện đã được ngắt và khu vực an toàn. Không nên cố gắng xử lý đám cháy nếu ngọn lửa đã lan rộng hoặc có nguy cơ đe dọa tính mạng.

Từ sự việc trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chủ động kiểm tra các thiết bị điện trong gia đình và tuân thủ các nguyên tắc an toàn khi sử dụng, sạc pin.

Việc phát hiện sớm nguy cơ, sử dụng thiết bị đúng cách và trang bị kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ là những yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của mỗi gia đình và cộng đồng.