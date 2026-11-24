Cùng với đó là tổng lượng mưa trên các khu vực thấp hơn so với trung bình nhiều năm, đặc biệt là ở Trung Bộ và Nam Bộ. Cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn ở Trung Bộ và Nam Bộ.

Trong tháng 12, lượng mưa trên cả nước dự kiến phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm. Dòng chảy đến hồ tại Bắc Bộ có thể thiếu hụt 25 - 40%; tại Trung Bộ và Nam Bộ thiếu hụt 30 - 50%, có hồ thiếu hụt trên 65%. Dòng chảy suy giảm sẽ hạn chế khả năng tích đầy hồ vào cuối mùa lũ, làm tăng nguy cơ không bảo đảm nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp và phát điện trong mùa khô.

Đối với khu vực Trung Bộ và Nam Bộ, từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, tổng lượng mưa cũng thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Đáng chú ý, trong thời kỳ dự báo, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa.

Tháng 12, tổng lượng mưa từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến 30-60mm, có nơi cao hơn. Khu vực từ Quảng Trị - TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ từ 150 - 300mm, có nơi cao hơn. Cao nguyên Trung Bộ phổ biến từ 10 - 20mm, có nơi cao hơn.

Tháng 1/2027, từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến 20 - 40mm. Khu vực từ Quảng Trị - TP Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 50 - 100mm. Cao nguyên Trung Bộ phổ biến ít mưa. Tháng 2/2027 phổ biến 20 - 40mm, có nơi thấp hơn; Cao nguyên Trung Bộ phổ biến ít mưa.

Khu vực Nam Bộ tháng 12/2026 phổ biến từ 20 - 40mm, có nơi cao hơn. Tháng 1 - 2/2027, phổ biến ít mưa.

TS Mai Văn Khiêm - Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn nhấn mạnh điều đáng lo ngại không chỉ là lượng mưa thiếu hụt trong một thời điểm, mà là tác động cộng hưởng giữa thiếu mưa, dòng chảy suy giảm, lượng nước tích trữ trong hồ hạn chế và nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng. Nếu không chủ động đánh giá, cân đối và điều hành nguồn nước ngay từ cuối mùa mưa, nguy cơ thiếu nước có thể gia tăng trong mùa khô 2026 - 2027.

Đây là nhận định về nguy cơ để các bộ, ngành và địa phương chủ động chuẩn bị phương án ứng phó; mức độ và phạm vi ảnh hưởng cụ thể còn phụ thuộc vào diễn biến mưa, dòng chảy, nguồn nước thượng nguồn và công tác vận hành các công trình thủy lợi trong thời gian tới.

Cơ quan khí tượng thủy văn đề nghị người dân và chính quyền các địa phương thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1 - 3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đó đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Chủ động ứng phó với không khí lạnh, mưa lớn

Ngày 23/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 64/BCĐ-BNNMT, đề nghị các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Trung Bộ chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Từ tối 24/11 đến đêm 25/11, từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa 80-180mm, cục bộ trên 250mm. Bắc Bộ có mưa 10-30mm, cục bộ trên 70mm; từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa 20-40mm, cục bộ trên 80mm. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Ban Chỉ đạo đề nghị các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó; rà soát, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Các tỉnh ven biển thông báo cho tàu thuyền chủ động phòng tránh gió mạnh, bảo đảm an toàn người và tài sản; tổ chức trực ban, sẵn sàng lực lượng ứng phó thiên tai.