Nguy cơ gây tai nạn trên quốc lộ 1

Từ ngày 16 đến 19-9, Cục CSGT phối hợp với Phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến, xử lý 107 trường hợp vi phạm liên quan đến làn đường. Trong đó, có 65 trường hợp đi không đúng làn đường quy định và 42 trường hợp chuyển làn không có tín hiệu báo trước.

Trước đó, từ ngày 15-9, Cục CSGT phối hợp với Phòng CSGT Công an thành phố triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1 và các tuyến trọng điểm. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện về nguy cơ mất an toàn khi lưu thông trên tuyến có mật độ phương tiện lớn.

Cục CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên quốc lộ 1 cần chú ý hệ thống biển báo, đi đúng phần đường, làn đường; chỉ chuyển làn tại nơi cho phép, bật tín hiệu báo trước và quan sát kỹ phương tiện xung quanh trước khi thực hiện. Đặc biệt, tại các đoạn đường có nhiều xe tải, xe đầu kéo, người đi xe máy cần giữ khoảng cách an toàn, tránh di chuyển vào điểm mù của xe lớn, không chuyển hướng, chuyển làn đột ngột.