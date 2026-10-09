Nguy cơ El Nino đạt đỉnh vào cuối năm

WMO cho biết, El Nino sẽ trực tiếp chi phối các hình thái thời tiết, tác động mạnh đến các nền kinh tế, hệ sinh thái và cộng đồng trên toàn thế giới.

Hiện tượng thời tiết tự nhiên này sẽ đẩy nền nhiệt trên phần lớn hành tinh lên cao, nhiều khả năng nhiệt độ bề mặt nước biển tại khu vực nhiệt đới trung tâm và Đông Thái Bình Dương sẽ tăng lên mức kỷ lục trong quý cuối năm (tháng 10 - 12/2026).

Theo các số liệu thống kê, chỉ số đo lường sự chênh lệch nhiệt độ bề mặt nước biển ở khu vực xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương - tâm điểm của El Nino - đã tăng từ mức cao hơn 1,6 độ C so với mức bình thường (vào tháng 6) lên 2,5 độ C (vào tháng 8).

Trong quý IV/2026, mức chênh lệch này dự báo sẽ vọt lên khoảng 3,7 độ C. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là mức cao nhất kể từ khi các hoạt động quan trắc bắt đầu được thực hiện, xô đổ kỷ lục 2,6 độ C từng thiết lập vào giai đoạn 2015-2016.

Trên thực tế, đợt El Nino hiện tại đã và đang tàn phá nghiêm trọng một số khu vực, đặc biệt là tại Trung Mỹ, nơi hạn hán kéo dài đang khiến mùa màng thất bát và vật nuôi chết hàng loạt.