Nguy cơ đình trệ chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến Mỹ-Hàn

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Bit-na cho rằng, nếu các tiêu chí liên tục thay đổi thì việc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến sẽ khó có thể thực hiện. Seoul và Washington vẫn đang phối hợp theo kế hoạch chuyển giao dựa trên các điều kiện đã được hai bên thống nhất.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), Tướng Xavier Brunson, ngày 14/10 cho biết môi trường an ninh và các kế hoạch tác chiến đã thay đổi kể từ khi hai đồng minh thiết lập những tiêu chí chuyển giao. Phát biểu tại một sự kiện ở Washington, ông dẫn các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên làm minh chứng cho những thay đổi về tình hình an ninh, đồng thời khẳng định ủng hộ việc chuyển giao nhưng phản đối bỏ qua các tiêu chí đã thống nhất và nhấn mạnh sự cần thiết của những năng lực quân sự then chốt.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết Seoul đang hướng tới năm 2028 làm mốc chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến. Trong khi đó, tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ hồi tháng 4, Tướng Brunson cho biết quân đội Mỹ đã trình lộ trình nhằm đáp ứng các điều kiện chuyển giao vào đầu năm 2029.

Một số cơ quan truyền thông Hàn Quốc dẫn nguồn tin quân sự cho biết Washington cho rằng Seoul chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để hoàn tất đánh giá năng lực tác chiến đầy đủ (FOC), giai đoạn thứ hai trong quy trình chuyển giao gồm ba giai đoạn. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đặt mục tiêu hoàn tất quá trình đã được các chính quyền tiền nhiệm theo đuổi trong nhiều thập kỷ này trước khi nhiệm kỳ 5 năm của ông kết thúc vào năm 2030.

Hàn Quốc đã giành lại quyền kiểm soát tác chiến thời bình từ Mỹ vào năm 1994, song quyền chỉ huy lực lượng đồng minh trong thời chiến vẫn thuộc Bộ Chỉ huy các lực lượng liên hợp do Mỹ đứng đầu.