Nguy cơ dịch bệnh cận Tết, Đồng Tháp khẩn trương bảo vệ đàn vật nuôi

Đàn gà của một hộ chăn nuôi ở xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Trước nguy cơ dịch bệnh trên đàn vật nuôi tiếp tục phát sinh, lây lan trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, tập trung giám sát, tiêm phòng vaccine, vệ sinh, tiêu độc khử trùng và kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ động vật.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, trong tháng 10/2026, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 ổ dịch tả lợn châu Phi, 1 ổ dịch cúm gia cầm và 1 ổ dịch viêm da nổi cục. Đáng chú ý, tại ấp Bà Lắm, xã Tân Phú Đông vừa xuất hiện ổ dịch cúm gia cầm A/H5N6 trên đàn vịt, cho thấy nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu tại các khu vực chăn nuôi.

Theo kết quả xét nghiệm ngày 23/10/2026 của Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương II, đàn gia cầm của hộ bà H.T.T.L (ấp Bà Lắm, xã Tân Phú Đông) nhiễm vi rút cúm A/H5N6. Tổng đàn có 562 con, gồm 560 con vịt và 2 con gà; trong đó, 167 con vịt mắc bệnh, gồm 90 con đang bệnh và 77 con đã chết do bệnh. Thời gian phát sinh bệnh từ ngày 12 đến 17/10. Đến ngày 24/10, địa phương đã tổ chức tiêu hủy 518 con gia cầm, tổng trọng lượng 844 kg, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch theo quy định.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình, tăng cường giám sát đàn vật nuôi, nhất là tại những địa bàn từng xảy ra dịch bệnh và khu vực có nguy cơ cao. Ngành chuyên môn có trách nhiệm phát hiện sớm mầm bệnh, cảnh báo và hướng dẫn xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thành tiêm phòng vaccine đại trà đợt II năm 2026 cho đàn vật nuôi; tổ chức tiêm bổ sung đối với đàn mới phát sinh, chưa được tiêm phòng hoặc sắp hết thời gian miễn dịch. Các chương trình, kế hoạch quốc gia về phòng, chống bệnh Dại, viêm da nổi cục, cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi được tập trung triển khai theo quy định. Cùng đó, ngành chức năng tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các cơ sở chăn nuôi và khu vực có nguy cơ cao; kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; giám sát vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ và an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật. Các hành vi vi phạm quy định về vận chuyển, kinh doanh, giết mổ động vật và sản phẩm động vật sẽ được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các xã, phường rà soát, thống kê tổng đàn vật nuôi, nắm chắc tình hình chăn nuôi và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn; chủ động phát hiện động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh hoặc chết bất thường để kịp thời báo cáo cơ quan chuyên môn, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý theo quy định. Các địa phương phải tổ chức khoanh vùng, khống chế ổ dịch, không để xảy ra tình trạng giấu dịch, chậm báo cáo hoặc tự ý mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật mắc bệnh.

Đối với công tác vệ sinh môi trường, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương báo cáo kết quả thực hiện Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trong hoạt động chăn nuôi, thú y đợt III năm 2026 trước ngày 5/11; đồng thời chuẩn bị triển khai đợt IV theo kế hoạch của tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả trước ngày 15/11 và tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đợt IV trước ngày 20/11/2026. Tỉnh Đồng Tháp đồng thời giao các cơ quan liên quan phối hợp kiểm tra, ngăn chặn hoạt động nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, nhất là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới; tăng cường tuyên truyền để người chăn nuôi chủ động khai báo khi phát hiện vật nuôi mắc bệnh, nghi mắc bệnh và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Các giải pháp được triển khai nhằm hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi, kiểm soát nguy cơ dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm và nguồn cung thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027.

Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp Hồ Huỳnh Mai cho biết, chi cục đang tăng cường tổ chức kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh động vật tại các xã, phường. Đồng thời, cung ứng kịp thời các loại vắc xin miễn phí (cúm gia cầm, lở mồm long móng, dại, viêm da nổi cục) và thuốc sát trùng để các xã, phường tổ chức tiêm phòng cao điểm đợt II năm 2026 và xử lý ổ dịch. Đặc biệt, đơn vị cử công chức, viên chức trực tiếp hỗ trợ, tham gia tiêm phòng lở mồm long móng tại các xã, phường giáp biên giới (hiện đang hỗ trợ xã Tân Hộ Cơ, xã Tân Hồng).

Ngoài ra, chi cục tổ chức các lớp tập huấn phòng, chống dịch bệnh động vật cho 102 xã, phường; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương thực hiện công tác truyền thông qua trường học có đào tạo cấp học tiểu học tại 102 xã, phường và trường có đào tạo cấp học trung học cơ sở tại 55 xã, phường về phòng, chống bệnh dại, cúm gia cầm.