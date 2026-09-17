Nguy cơ cháy từ thói quen sạc điện thoại khi ngủ

Vụ cháy mới đây tại chung cư 90 Nguyễn Tuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội) vào ngày 16/9 đã thêm một lần nữa cảnh báo về hiểm họa có thể xảy ra bắt đầu từ những thói quen tưởng như rất nhỏ. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện tại ổ sạc điện thoại đặt trên giường làm bùng phát ngọn lửa trong căn hộ.

Đám cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân - Ảnh: Đức Tuấn

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố cháy có nguyên nhân từ sạc điện thoại trong thời gian lâu mà không có người giám sát. Ngày 2/9, tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, xảy ra vụ cháy khiến hai người phụ nữ thiệt mạng mà nguyên nhân ban đầu cũng được cho là do bắt nguồn từ sự cố sạc điện thoại trên giường ngủ, dẫn tới chập điện và phát sinh cháy.

Trước đó, ngày 1/9, tại xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang xảy ra vụ cháy một căn nhà kết hợp kinh doanh tạp hóa, gây thiệt hại khá lớn về tài sản. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện trong lúc sạc điện thoại khiến ngọn lửa sau đó đã bén vào các vật dụng xung quanh và nhanh chóng lan rộng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người do thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chủ nhà cùng các thành viên trong gia đình đều đi vắng.

Đây chỉ là ba trong số nhiều vụ cháy đã xảy ra mà nguyên nhân ban đầu được xác định từ sự cố khi sạc điện thoại. Dù chưa có kết luận chính thức nhưng những thông tin ban đầu là lời cảnh báo cho những nguy cơ tiềm ẩn. Thực tế, mỗi khi cắm sạc, cả điện thoại và bộ sạc đều sinh nhiệt, nếu sạc trong thời gian dài, đặc biệt là qua đêm, có thể khiến thiết bị trở nên quá nóng, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy, nổ.

Một chiếc điện thoại cắm sạc tưởng như vô hại lại có thể bất ngờ biến thành nguồn gây cháy nếu pin, bộ sạc hoặc dây dẫn gặp sự cố, nhất là nếu sử dụng các thiết bị sạc trôi nổi, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Sự cố này càng trở nên nguy hiểm nếu chiếc điện thoại và thiết bị sạc được đặt trên đệm, bị chăn gối phủ kín, hay xung quanh có nhiều vật dụng dễ bắt lửa trong khi các thành viên trong gia đình đều đi vắng hoặc đang chìm trong giấc ngủ say.

Do đó, cơ quan công an khuyến cáo người dân 6 nguyên tắc khi sạc điện thoại để bảo vệ an toàn và bản thân và gia đình: Dùng sạc chính hãng để đảm bảo pin, củ sạc và dây cáp đúng thông số kỹ thuật, rõ nguồn gốc xuất xứ; Không sạc qua đêm, hạn chế sạc khi ngủ hoặc khi không có người ở nhà; Không vừa sạc vừa sử dụng điện thoại, nhất là chơi game, xem video, nghe gọi hay lướt web; Chọn vị trí sạc an toàn, ở nơi khô ráo, thoáng mát, trên bề mặt cứng như bàn gỗ, sàn nhà và tránh xa các vật liệu dễ bắt lửa như chăn, nệm, quần áo, rèm cửa, sác vở; Rút sạc, ngắt nguồn điện khi pin đã đầy hoặc khi đã hoàn tất thời gian sạc cần thiết; Kiểm tra định kỳ các thiết bị sạc, ngừng sử dụng ngay nếu phát hiện củ sạc, dây cáp hoặc điện thoại nóng bất thường, có mùi khét, biến dạng hay phồng rộp.

Bên cạnh đó, các gia đình cần kiểm tra hệ thống điện trong nhà, đặc biệt những thiết bị như dây dẫn, ổ cắm đã cũ để thay thế kịp thời. Điện thoại là vật dụng thiết yếu trong cuộc sống hằng ngày nhưng đừng để sự tiện lợi trong sử dụng trở thành nguyên nhân có thể đe dọa an toàn của cả gia đình. Chủ động phòng ngừa vẫn luôn là cách tốt nhất để tránh rủi ro bất ngờ có thể xảy ra.

Vì vậy, trước khi đi ngủ hoặc rời khỏi nhà, mỗi người cần hình thành thói quen kiểm tra các thiết bị điện đang hoạt động, rút sạc khi không cần thiết và tuyệt đối không đặt điện thoại đang sạc trên chăn, nệm hay dưới gối. An toàn phòng cháy bắt đầu từ việc mỗi người biết chủ động thay đổi thói quen trong nhịp sống thường ngày. Một lần rút phích cắm hay chọn một vị trí sạc an toàn có thể giúp loại bỏ nguy cơ không đáng có, bảo vệ tài sản và an toàn của mỗi gia đình.