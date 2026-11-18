Vào mùa hanh khô tại một số khu vực ven đô, đất trống, ven đường và khu dân cư tại TP.Hà Nội lại xuất hiện tình trạng tự ý đốt rác thải sinh hoạt, rơm rạ, cành cây, cỏ khô.

Đốt rác trong khu vực dân cư tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, gây mất mỹ quan đô thị.

Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đặc biệt, khi việc đốt diễn ra gần nhà ở, kho xưởng, bãi tập kết vật liệu, đường dây điện hoặc khu vực có nhiều vật liệu dễ cháy.

Trong điều kiện thời tiết khô hanh, chỉ một tàn lửa nhỏ hoặc tro nóng chưa được dập tắt hoàn toàn cũng có thể bị gió cuốn bay, bén vào các vật liệu dễ cháy xung quanh, hình thành đám cháy lớn.

Nguy hiểm hơn, việc đốt rác gần hệ thống điện, trạm biến áp có thể gây cháy, sự cố điện. Trong khi khói từ việc đốt rơm rạ, cỏ khô ven đường làm hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Bên cạnh nguy cơ cháy, nổ, khói bụi và khí độc phát sinh từ quá trình đốt rác, đặc biệt là các loại rác chứa nhựa, cao su, hóa chất còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Thực tế cho thấy, những hành vi bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Vì vậy Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP.Hà Nội) khuyến cáo người dân không tự ý đốt rác, rơm rạ, cỏ khô, lá cây và các loại phế phẩm nông nghiệp tại khu dân cư, ven đường giao thông, gần công trình, nhà ở, kho xưởng, đường dây điện.

Ưu tiên thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý rác thải, phụ phẩm nông nghiệp theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và đơn vị có chức năng; không sử dụng việc đốt ngoài trời làm phương thức xử lý tùy tiện.

Trường hợp được phép tổ chức đốt theo quy định, phải thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, lựa chọn vị trí bảo đảm khoảng cách an toàn, kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa, có người trông coi và chuẩn bị sẵn phương tiện chữa cháy phù hợp.

Không vứt tàn thuốc lá, diêm đã cháy, than hoặc các vật có khả năng phát sinh nguồn lửa vào khu vực có rơm rạ, cỏ khô, rác thải và vật liệu dễ cháy.