NGƯT Phan Duy Dương: Từ bục giảng đến hành trình phụng sự quê hương

Dành trọn tâm huyết cho sự nghiệp giáo dục

Sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục, với người cha từng là giáo viên, Hiệu trưởng trường tiểu học, tình yêu nghề giáo đã sớm bén rễ trong tâm hồn chàng trai trẻ Phan Duy Dương. Tấm gương tận tụy, trách nhiệm của người cha cũng chính là động lực để ông lựa chọn gắn bó với nghề thầy giáo.

Khởi đầu là giáo viên dạy môn Toán, Thầy giáo Phan Duy Dương luôn tâm niệm, người thầy không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn phải khơi mở tư duy, bồi dưỡng nhân cách và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên cho học sinh. Bằng chuyên môn vững vàng, phương pháp sư phạm cùng tình yêu thương học trò, ông đã đồng hành với rất nhiều thế hệ học trò và ghi dấu trên hành trình trưởng thành của họ.

Từ giáo viên đứng lớp, bằng năng lực và uy tín nghề nghiệp, ông được giao trọng trách Hiệu trưởng. Trên cương vị quản lý, ông luôn lấy chất lượng giáo dục làm mục tiêu, đoàn kết làm nền tảng; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên vững chuyên môn, sáng đạo đức, đồng thời tạo dựng môi trường giáo dục nền nếp, kỷ cương, thân thiện. Ông đề cao dân chủ, sự lắng nghe và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên; bởi theo thầy Dương, chất lượng giáo dục không phải thành quả của một cá nhân mà là kết tinh từ nỗ lực của cả tập thể, cùng sự đồng hành giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Chia sẻ về lựa chọn nghề nghiệp của mình, thầy Dương cho biết: “Ước mơ trở thành thầy giáo của tôi được nuôi dưỡng từ chính tấm gương của cha. Trong suốt quá trình công tác, dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi luôn nhắc mình rằng dạy học không đơn thuần là truyền đạt kiến thức mà là sự nghiệp trồng người”.

Sau những tháng năm miệt mài cống hiến cho giáo dục, ông đã gặt hái được nhiều "hoa thơm trái ngọt", đó là những phần thưởng, danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu Nhà giáo Ưu tú. Nhưng hơn cả những sự ghi nhận ấy, điều khiến ông tự hào nhất là sự trưởng thành của các thế hệ học trò và niềm tin yêu của đồng nghiệp.

NGƯT Phan Duy Dương (Ảnh: NVCC)

Học Bác từ trách nhiệm nêu gương

Với NGƯT Phan Duy Dương, học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh không nằm ở những khẩu hiệu hay lời hứa, mà phải được thể hiện bằng hành động cụ thể và hiệu quả công việc. Ông cho rằng, muốn giáo dục, vận động người khác thì trước hết bản thân phải gương mẫu; muốn tạo được niềm tin thì "nói phải đi đôi với làm".

Quan điểm ấy được ông thực hành nhất quán trong suốt quá trình công tác: làm tốt việc mình đảm nhận, không né tránh trách nhiệm, không ngại khó khăn; sống giản dị, khiêm tốn, tôn trọng tập thể, lắng nghe đồng nghiệp và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Khi còn công tác trong ngành giáo dục, ông lấy sự tiến bộ của học sinh, chất lượng giảng dạy và tinh thần đoàn kết của đội ngũ làm thước đo trách nhiệm của người đứng đầu.

Sau khi nghỉ hưu, tinh thần nêu gương ấy tiếp tục được phát huy trong các hoạt động tại địa phương. Không xem tuổi tác hay việc rời nhiệm sở là giới hạn của cống hiến, ông chủ động đảm nhận công việc chung, vận động người cao tuổi, các gia đình và cộng đồng chung tay chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài.

Rời bục giảng, tiếp tục hành trình phụng sự quê hương

Nghỉ hưu không đồng nghĩa với ngừng cống hiến. Sau khi khép lại chặng đường công tác trong ngành giáo dục, NGƯT Phan Duy Dương tiếp tục hành trình cống hiến đầy ý nghĩa của mình khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Người cao tuổi và Chủ tịch Hội Khuyến học - Cựu giáo chức xã Kỳ Lạc. Ở những trọng trách mới, ông vẫn phát huy kinh nghiệm, uy tín và tâm huyết của một nhà giáo, góp sức xây dựng quê hương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Với Hội Người cao tuổi, ông chú trọng củng cố tổ chức, vận động hội viên phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng gia đình văn hóa, giáo dục con cháu và gìn giữ truyền thống tốt đẹp. Ông luôn nhìn nhận người cao tuổi không chỉ là đối tượng cần được chăm sóc mà còn là nguồn lực xã hội quý giá, với vốn sống, trí tuệ và kinh nghiệm cần được phát huy.

Đặc biệt, khuyến học, khuyến tài vẫn là lĩnh vực ông dành nhiều tâm huyết. Cùng tập thể Hội, ông tích cực vận động xây dựng phong trào học tập, khuyến khích các gia đình, dòng họ quan tâm đến việc học của con em; kịp thời biểu dương học sinh có thành tích tốt, động viên những em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Với ông, mỗi học sinh được tiếp thêm động lực đến trường, mỗi hoàn cảnh được sẻ chia và mỗi gia đình thêm quan tâm đến giáo dục đều là những kết quả thiết thực. Bởi đầu tư cho việc học hôm nay chính là vun đắp tương lai cho quê hương ngày mai.

Với thầy Phan Duy Dương, nghỉ hưu không đồng nghĩa với ngừng cống hiến (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, Thầy Dương bộc bạch: “Sau khi nghỉ hưu, tôi luôn trăn trở mình có thể làm gì để tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của quê hương?. Khi còn sức khỏe, còn tâm huyết và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm công tác, tôi vẫn muốn góp một phần công sức cho xã nhà, từ đó tôi tham gia công tác khuyến học ở xã cho đến nay. Đó là cách tôi tiếp nối sự nghiệp giáo dục, góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập và động viên các em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên. Được tiếp tục đồng hành với sự nghiệp giáo dục quê hương chính là niềm vui, hạnh phúc và trách nhiệm của người thầy, ngay cả khi đã rời xa bục giảng”.

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của thầy Phan Duy Dương, ông Nguyễn Anh Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc cho biết: 'Thầy Phan Duy Dương là người có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, có nhiều đóng góp tích cực đối với sự phát triển của địa phương. Trong quá trình công tác, thầy luôn tận tụy, trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp trồng người, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng nhiều thế hệ giáo viên, học sinh. Sau khi nghỉ hưu, thầy vẫn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình tham gia công tác Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học xã Kỳ Lạc, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ vào các phong trào và hoạt động xã hội tại địa phương. Thầy thực sự là tấm gương sáng về tinh thần học tập, lao động, cống hiến và trách nhiệm với cộng đồng, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương ghi nhận, trân trọng."

Từ người giáo viên dạy Toán, người Hiệu trưởng đến cán bộ Hội ở địa phương, hành trình của NGƯT Phan Duy Dương có "kim chỉ nam" xuyên suốt: lấy giáo dục con người và lợi ích cộng đồng làm lẽ sống. Ông không chọn cho mình sự an nhàn sau những năm tháng công tác, mà khi ở tuổi gần thất thập ông vẫn tiếp tục góp sức bằng kinh nghiệm, uy tín và những việc làm đầy tính nhân văn.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, câu chuyện về ông gợi lên một ý nghĩa sâu xa của nghề giáo: sứ mệnh người thầy không kết thúc khi rời bục giảng. Bảng đen, phấn trắng có thể lùi lại phía sau, nhưng trách nhiệm với con người, với sự nghiệp học tập và tương lai quê hương vẫn còn nguyên vẹn. Với NGƯT Phan Duy Dương, đó không chỉ là sự tiếp nối một nghề nghiệp, mà còn là cách sống, cách cống hiến của một người thầy cho sự nghiệp trồng người, cho xã hội mà ông đã dành trọn đời để vun đắp.