Sáng 24/10, Hội Cựu giáo chức Học viện Tài chính tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kì 2026–2031. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong công tác tập hợp, kết nối các thế hệ giảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động đã nghỉ hưu qua các thời kì.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức Học viện Tài chính

Trước đó, xuất phát từ nguyện vọng thiết tha của đội ngũ cựu giáo chức mong muốn tiếp tục cống hiến kinh nghiệm, sẻ chia tình cảm đồng nghiệp và đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục đào tạo, Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện Tài chính đã có tờ trình đề nghị Trung ương Hội Cựu giáo chức Việt Nam xem xét thành lập tổ chức Hội tại cơ sở và được Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam kí quyết định số thành lập Hội Cựu giáo chức Học viện Tài chính. Dưới sự điều hành của Ban Chủ nhiệm lâm thời do NGƯT.PGS.TS Phạm Văn Liên phụ trách, tổ chức Hội đã nhanh chóng kiện toàn cơ sở, thành lập 10 chi hội trực thuộc và quy tụ 434 hội viên tham gia ngay trước thềm đại hội.

NGƯT.PGS.TS Phạm Văn Liên giữ chức Chủ tịch Hội cựu giáo chức Học viện Tài chính nhiệm kì đầu tiên

Trải qua gần 63 năm xây dựng và trưởng thành, Học viện Tài chính đã khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín hàng đầu trong khối ngành kinh tế - tài chính của đất nước. Nhiều cựu sinh viên và cán bộ giảng dạy của trường đã và đang đảm nhiệm các trọng trách quan trọng trong hệ thống cơ quan của Đảng, Nhà nước. Những thành tựu ấy được ghi nhận qua nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cùng nhiều danh hiệu vinh dự khác.

Điểm tựa tinh thần

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, PGS.TS Trần Quang Quý, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam, ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của Ban Chủ nhiệm lâm thời và tinh thần hưởng ứng tích cực của tập thể cựu cán bộ, giảng viên nhà trường.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thông tin về sự lớn mạnh của tổ chức Hội trên phạm vi cả nước, PGS.TS Trần Quang Quý cho biết, sau 22 năm hoạt động, tổ chức Hội đã phát triển tại 34 tỉnh, thành phố, phủ sóng trên 70% số xã, phường, đặc khu và 60 cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp với gần 600.000 hội viên. Trong đó, nhiều hội viên là các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, giáo sư, phó giáo sư, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

Gợi mở định hướng hoạt động thời gian tới, PGS Trần Quang Quý đề nghị Hội Cựu giáo chức Học viện Tài chính tập trung thực hiện ba nhiệm vụ cốt lõi. Trọng tâm trước mắt tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, mở rộng vận động cựu giáo chức, cán bộ quản lý và nhân viên tại các đơn vị mới sáp nhập tham gia sinh hoạt. Song song đó, Hội cần chăm lo thiết thực đời sống tinh thần, vật chất cho hội viên theo phương châm "5 sống": "Sống vui, sống khoẻ, sống lạc quan, sống nêu gương, sống thọ"; thực hiện nghiêm túc đạo lí "Giao lưu khi khoẻ mạnh, thăm hỏi khi ốm đau, giúp nhau khi hoạn nạn, nghĩa tình trọn vẹn khi qua đời".

Chủ tịch Trung ương Hội cũng nhấn mạnh yêu cầu phát huy nguồn lực trí tuệ, kinh nghiệm của các cựu giáo chức tham gia tư vấn, phản biện chính sách, đồng hành cùng ngành giáo dục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71 về "Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo" và Nghị quyết số 57 về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" của Bộ Chính trị.

Tiếp nối truyền thống

TS Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Học viện Tài chính bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những đóng góp bền bỉ của các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, nhà khoa học qua từng thời kỳ. Nền tảng tri thức, đạo đức nghề nghiệp và tâm huyết của thế hệ đi trước chính là tài sản quý báu bồi đắp uy tín, thương hiệu của Học viện hôm nay.

Lãnh đạo đơn vị khẳng định, Học viện luôn trân trọng lắng nghe và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Hội hoạt động thiết thực, hiệu quả. Trong bối cảnh triển khai công tác đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế từ năm 2015 đến nay, kinh nghiệm thực tiễn và sự am hiểu truyền thống của các thế hệ đi trước là điểm tựa tinh thần, nguồn lực trí tuệ đặc biệt giá trị.

Học viện kì vọng Hội sẽ giữ vững ba phương hướng trọng tâm: xây dựng Hội thực sự là mái nhà chung đoàn kết, nghĩa tình; phát huy chất xám, uy tín nghề nghiệp của hội viên để tư vấn, dìu dắt giảng viên trẻ phát triển chuyên môn, bồi đắp đạo đức sư phạm; đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa, truyền cảm hứng cống hiến cho các thế hệ học trò.

NGƯT.PGS.TS Phạm Văn Liên, nguyên Phó Giám đốc học viện chính thức được bầu là Chủ tịch Hội cựu giáo chức Học viện Tài chính nhiệm kì đầu tiên 2026 – 2031.