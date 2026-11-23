Hộ kinh doanh được tiết giảm nhiều thủ tục, nghiệp vụ thuế nếu đóng thuế theo doanh thu. Ảnh: Hoàng Anh.

Vừa qua, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Một trong những nội dung nổi bật nhận được nhiều sự quan tâm là việc nâng ngưỡng doanh thu được chọn phương pháp tính thuế theo lợi nhuận hoặc theo doanh thu lên 10 tỷ đồng/năm, áp dụng kể từ kỳ tính thuế năm 2027.

Ngưỡng doanh thu này tương đồng với quy định dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, được Quốc hội thông qua ngay trước đó.

Việc lựa chọn hình thức tính thuế được xem như thay đổi quan trọng, giúp đơn giản hóa việc kê khai, tính thuế thu nhập cá nhân cho hộ kinh doanh. Cụ thể, trong trường hợp lựa chọn tính thuế theo doanh thu, hộ kinh doanh chỉ phải sử dụng 1 sổ kế toán là sổ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ theo mẫu S2a-HKD, theo Thông tư 152/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong khi đó, nếu áp dụng phương thức tính thuế thu nhập cá nhân trên lợi nhuận, vốn áp dụng bắt buộc cho mức doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm như hiện nay, hộ kinh doanh sẽ phải sử dụng 4 loại sổ kế toán, bao gồm các mẫu S2b-HKD, S2c-HKD, S2d-HKD và S2e-HKD.

Đi kèm với đó là loạt chi phí liên quan đến thuê nhân sự, thuê phần mềm kế toán để đảm bảo việc kê khai đúng với quy định của pháp luật. Phần chi phí này có thể rất đáng kể, bào mòn lợi nhuận của các hộ kinh doanh có doanh thu không cao, đặc biệt trong những ngành, lĩnh vực kinh doanh có biên lợi nhuận thấp.

Chưa kể đến là rủi ro vi phạm khi kê khai sai hoặc không đầy đủ, rất dễ xảy ra khi áp dụng quy trình kế toán phức tạp, trong khi các hộ kinh doanh vừa mới chuyển từ hình thức thuế khoán sang kê khai thuế, chưa thực sự thông thạo quy trình kê khai thuế.

Hộ kinh doanh nên làm gì?

Việc cho phép linh hoạt hình thức thuế cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 10 tỷ đồng/năm giúp tạo ra thêm lựa chọn cho các hộ và cá nhân kinh doanh. Theo ông Lê Văn Tuấn, Chuyên gia thuế, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán thuế Keytas, hộ kinh doanh cần thực hiện so sánh để xem hình thức nộp thuế nào có lợi nhất.

Tuy nhiên, không chỉ so sánh số tiền thuế phải nộp, hộ kinh doanh cần phải ước tính đầy đủ cả những chi phí liên quan đến việc nộp thuế, bao gồm tiền làm sổ sách kế toán, chi phí thuê nhân sự…, qua đó có cái nhìn đúng đắn nhất để xác định phương án nộp thuế.

Trong trường hợp lựa chọn nộp thuế theo doanh thu, các nghiệp vụ thuế đã được tinh gọn đáng kể. Hộ kinh doanh lúc này chỉ đảm bảo xuất hóa đơn đúng thời điểm, đúng số tiền, tuân thủ quy định về hóa đơn điện tử.

Theo quy định hiện nay, hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Việc lập hóa đơn điện tử đúng và kịp thời là rất quan trọng bởi mức phạt cho hành vi lập sai, lập chậm hóa đơn có thể lên đến hàng chục triệu đồng.

Cũng theo ông Tuấn, việc nộp thuế theo doanh thu không đồng nghĩa với việc hộ kinh doanh có thể bỏ qua hóa đơn, chứng từ đầu vào. Chuyên gia thuế khuyến nghị, hộ kinh doanh cần lưu giữ các chứng từ, hóa đơn nhập hàng để phục vụ công tác giải trình với cơ quan thuế.

Một điều đáng lưu ý là ngưỡng doanh thu cho phép lựa chọn linh hoạt hình thức thực hiện nghĩa vụ thuế cũng áp dụng cho cả doanh nghiệp, theo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đi kèm với đó là quy định miễn thuế 3 năm cho doanh nghiệp kể từ khi đăng ký kinh doanh lần đầu.

Do đó, sau khi tính toán các chi phí liên quan đến nghĩa vụ thuế cũng như ước tính chi phí nhân sự, bảo hiểm… hộ kinh doanh có thể cân nhắc chuyển đổi thành doanh nghiệp để tận dụng chính sách miễn thuế, trong khi vẫn được lựa chọn hình thức đóng thuế phù hợp.