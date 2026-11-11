Ngưỡng cận thị 1,5 diop áp dụng với 1 hay cả 2 mắt trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự?

Thông qua Chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời”, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự gửi câu hỏi đến Bộ Quốc phòng, đề nghị làm rõ quy định về tật khúc xạ cận thị trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Theo công dân này, Thông tư số 68/2025/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định không gọi nhập ngũ vào Quân đội đối với công dân mắc tật khúc xạ cận thị trên 1,5 diop. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là ngưỡng cận thị này được áp dụng đối với từng mắt hay bắt buộc cả hai mắt đều phải vượt ngưỡng.

Cụ thể, trường hợp công dân có một mắt cận trên 1,5 diop, mắt còn lại cận dưới 1,5 diop thì có đủ tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không?

Trả lời vấn đề này ngày 22-10-2026, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng cho biết, khoản 3 Điều 4 Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4-10-2018, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 68/2025/TT-BQP ngày 3-7-2025, quy định rõ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân.

Khám mắt là một trong những nội dung quan trọng trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Ảnh: qdnd.vn

Theo đó, công dân được tuyển chọn phải có sức khỏe loại 1, loại 2 hoặc loại 3 theo quy định tại Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 6-12-2023 của Bộ Quốc phòng.

Đồng thời, không gọi nhập ngũ vào Quân đội đối với công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1,5 diop, viễn thị ở các mức độ; có chỉ số khối cơ thể (BMI) nhỏ hơn 18,0 hoặc lớn hơn 29,9.

Như vậy, để đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân, công dân phải đồng thời đáp ứng 4 điều kiện: Sức khỏe đạt loại 1, loại 2 hoặc loại 3; cận thị không quá 1,5 diop; không mắc tật khúc xạ viễn thị; chỉ số BMI từ 18,0 đến 29,9. Chỉ cần không đáp ứng một trong các tiêu chí trên, công dân được xác định không đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân.

Đáng chú ý, đối với tật khúc xạ cận thị, bác sĩ khám mắt sẽ xác định mức độ cận thị ở từng mắt, sau đó kết luận theo mắt có độ cận nặng hơn.

Điều này có nghĩa, nếu công dân có một mắt cận trên 1,5 diop, mắt còn lại cận dưới 1,5 diop thì vẫn được xác định mắc tật khúc xạ cận thị trên 1,5 diop, thuộc diện không gọi nhập ngũ vào Quân đội theo quy định hiện hành.

Bộ Quốc phòng cũng cho biết, Hội đồng khám sức khỏe căn cứ kết quả khám, kết luận của bác sĩ chuyên khoa mắt cùng các tiêu chí sức khỏe khác để xác định công dân có đủ hay không đủ tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.