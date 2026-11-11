Ngưỡng cận thị 1,5 diop áp dụng với 1 hay cả 2 mắt trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự?

Bộ Quốc phòng nhận được câu hỏi của công dân qua Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, nội dung hướng dẫn xác định tiêu chuẩn sức khỏe đối với tật khúc xạ cận thị trên 1,5 diop theo quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; cụ thể: “Tôi là công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hiện nay, tôi có thắc mắc liên quan đến tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, cụ thể về tật khúc xạ cận thị theo quy định tại Thông tư số 68/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng.

Theo quy định nêu trên, công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1,5 diop thuộc diện không gọi nhập ngũ vào Quân đội. Tuy nhiên, quy định chưa phân định rõ ngưỡng cận thị trên 1,5 diop áp dụng đối với trường hợp chỉ cần 01 mắt vượt ngưỡng hay bắt buộc cả 02 mắt đều phải vượt ngưỡng.

Tôi xin hỏi: Trường hợp công dân có 01 mắt cận thị trên 1,5 diop và 01 mắt cận thị dưới 1,5 diop thì có thuộc diện không gọi nhập ngũ hay không?

Tiêu chuẩn không gọi nhập ngũ do cận thị lớn hơn 1,5 diop được áp dụng khi chỉ cần 01 mắt vượt ngưỡng hay bắt buộc cả 02 mắt đều phải cận trên 1,5 diop?”.

Ngày 22/10/2026, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 68/2025/TT-BQP ngày 03/7/2025, quy định về tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân như sau:

“3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

...

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số BMI nhỏ hơn 18,0 hoặc lớn hơn 29,9.”

Như vậy, công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân khi đồng thời đạt 04 tiêu chí:

- Sức khỏe đạt loại 1, loại 2, loại 3;

- Tật khúc xạ cận thị không quá 1,5 diop;

- Không mắc tật khúc xạ viễn thị;

- Chỉ số BMI từ 18,0 đến 29,9.

Công dân không đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển quân khi không đạt tối thiểu 01/04 tiêu chí nêu trên.

Đối với tiêu chí tật khúc xạ cận thị, bác sĩ khám mắt xác định tật khúc xạ cận thị đối với từng mắt và kết luận mức độ cận thị theo mắt có độ cận nặng hơn. Trong trường hợp công dân nêu “có 01 mắt cận thị trên 1,5 diop và 01 mắt cận thị dưới 1,5 diop” thì được kết luận mắc tật khúc xạ cận thị trên 1,5 diop.

Hội đồng khám sức khỏe căn cứ kết quả khám, kết luận của bác sĩ khám mắt về tật khúc xạ và các tiêu chí sức khỏe khác để xác định công dân có đủ hay không đủ tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định.