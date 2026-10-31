Nguồn xung lực để tờ báo phát triển

Đồng chí Phạm Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ thăm, làm việc với Báo CAND, ngày 10/4/1984.

Sáu điều Bác Hồ dạy, một di sản tinh thần quý giá mà lực lượng CAND đã và đang học tập được Chủ tịch Hồ Chí Minh huấn thị thông qua tờ Bạn Dân, một trong những tiền thân của Báo CAND. Cũng thông qua tờ báo, Bác còn để lại cho lực lượng CAND những bài học và những kinh nghiệm quý giá về nhiều mặt trong công tác Công an. Trong bài viết này, chúng tôi xin nói đến sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an qua các thời kỳ, một động lực quan trọng để Báo CAND trưởng thành và phát triển.

Từ thuở sơ khai đến suốt thời kỳ lưu hành nội bộ

Ngay từ khi ra đời, ngày 1/11/1946, tờ Công an mới, tiền thân của Báo CAND đã được đồng chí Lê Giản, Giám đốc Việt Nam Công an vụ (người lãnh đạo cao nhất của Công an Việt Nam bấy giờ) phụ trách tổ chức xuất bản báo. Khi Kháng chiến Toàn quốc bùng nổ (19/12/1946), các cơ quan đầu não của Trung ương, trong đó có Nha Công an Trung ương phải sơ tán lên chiến khu Việt Bắc để cùng toàn quân, toàn dân tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ. Sau thời gian ổn định tổ chức, tập trung vào các mặt công tác quan trọng, đồng chí Lê Giản chọn một số cán bộ có khả năng và đã từng làm Báo Công an mới để cho ra đời tờ Rèn Luyện là cơ quan tuyên truyền và hướng dẫn công tác công an.

Năm 1953, khi Thứ Bộ Công an rồi Bộ Công an được thành lập, đồng chí Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng cũng trực tiếp lãnh đạo tờ Rèn Luyện; đồng chí cử một số cán bộ có khả năng làm báo kiêm nhiệm phụ trách công việc xuất bản báo như các đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Minh Tiến, Viễn Chi, Hoàng Mai… Vì thế trong muôn vàn khó khăn, Rèn Luyện vẫn được duy trì tốt cả nội dung và số lượng phát hành. Sau kháng chiến chống Pháp, Rèn Luyện cùng các cơ quan chuyển về Hà Nội, đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn làm việc và được Nhà in Tiến Bộ tặng một máy in hiệu Tứ Khai để phục vụ in Báo Rèn Luyện và các tài liệu của Bộ Công an. Nhờ thế Rèn Luyện được in đẹp hơn, số lượng phát hành nhiều hơn.

Thượng tướng Lê Minh Hương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên Cờ truyền thống của Báo CAND (ngày 1/11/2001).

Từ năm 1957, Rèn Luyện đổi thành Nội san CAND rồi Tuần báo CAND, do công việc vô cùng bận rộn, đồng chí Bộ trưởng phân công các đồng chí lãnh đạo có chuyên môn báo chí phụ trách, nhưng vẫn thường xuyên quan tâm chỉ đạo những hoạt động của tờ báo.

Năm 1981, thực hiện Nghị định 250 của Hội đồng Bộ trưởng về cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Báo CAND trở thành một đơn vị cấp Cục trực thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND. Thời gian này, đồng chí Phạm Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã dành cho Báo sự quan tâm đặc biệt. Ngày 10/4/1984, đồng chí đã đến thăm Báo. Đồng chí có chỉ đạo rất cụ thể trong việc cải tạo trụ sở làm việc, nâng cao chất lượng tuyên truyền và in ấn, đặc biệt là khắc phục việc in báo chậm.

Có chuyện khôi hài là khi đó đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Brezhnev mất, Báo CAND đưa tin, nhưng do khâu in ấn chậm, phải 2 tháng sau báo mới phát hành. Mọi người đùa nhau là “Báo CAND để đồng chí Brezhnev sống thêm 2 tháng nữa”! Trước thực trạng đó, Bộ trưởng Phạm Hùng giao cho Xưởng in nghiệp vụ của Cục H18 đảm nhận in Báo CAND. Báo được chuyển từ in tipo sắp chữ chì sang in offset, vì vậy thời gian in nhanh hơn, hình thức đẹp hơn rất nhiều.

Thư của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh gửi Báo CAND, năm 1985.

Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống CAND, đồng chí Trường Chinh, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đã viết thư tay thông qua Báo CAND chúc mừng lực lượng CAND và Báo CAND. Trong thư của Chủ tịch Trường Chinh có đoạn: “…Chúc Báo Công an nhân dân ngày càng tiến bộ, xứng đáng là cơ quan tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn nghiệp vụ của các lực lượng Công an nhân dân cả nước”. Cũng dịp 40 năm CAND, Tổng Biên tập Trần Liêu đã “bám” và đặt đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương viết tặng bài thơ “Anh chiến sĩ an ninh”, trong đó có câu: “Chiếc xe anh xích líp đã hao mòn/ Nay lạch cạch không kịp theo đối tượng” thể hiện sự cảm thông, chia sẻ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ, chiến sĩ Công an.

Cùng thời gian này, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Phạm Hùng, Báo CAND đã tích cực chuẩn bị về mọi mặt để báo phát hành công khai ra với công chúng bạn đọc cả nước.

Báo ra công khai, đối tượng bạn đọc mới

Ngày 4/10/1988 đánh dấu mốc quan trọng với Báo CAND, đó là việc Báo ra số đầu tiên phát hành công khai tới bạn đọc trong cả nước, thay vì chỉ phát hành trong nội bộ lực lượng CAND. Từ chỗ chỉ có 20 nghìn đến 30 nghìn bản thì ngay những số đầu tiên ra công khai, Báo đã phát hành hơn 100 nghìn bản. Báo CAND có bước phát triển mang tính đột phá, đóng góp vào thành tựu chung của báo giới cả nước. Báo trở nên gần gũi hơn với mọi người, mọi nhà, được các đồng chí lãnh đạo các cấp và cán bộ, chiến sĩ Công an quan tâm.

Tháng 7/1989, Bộ trưởng Mai Chí Thọ thăm và làm việc với Báo CAND. Ngoài chỉ đạo công tác cơ bản, đồng chí Bộ trưởng có gợi ý cho phóng viên đại ý rằng: Báo ra công khai, bạn đọc không chỉ là cán bộ, chiến sĩ Công an mà rất đa dạng, phong phú, vì thế Báo phải viết sao cho gần gũi với bạn đọc. Nội dung phong phú, hấp dẫn nhưng phải thể hiện cái “tầm” của tờ báo của Bộ Công an, không được chạy theo hấp dẫn kiểu “lá cải”, “rẻ tiền”…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham quan gian trưng bày báo chí của lực lượng CAND tại Hội Báo xuân toàn quốc 2015 (ngày 7/2/2015).

Với các đồng chí Bộ trưởng: Bùi Thiện Ngộ, Lê Minh Hương, Lê Hồng Anh, có dịp trực tiếp hoặc gián tiếp với lãnh đạo Báo, các đồng chí đều lưu ý khi viết về hoạt động của lực lượng Công an trong chỉ đạo công tác và đấu tranh với tội phạm phải lưu ý không được tiết lộ bí mật nghiệp vụ Công an; qua mỗi vụ án trên báo phải nêu ra những bài học cho người đọc.

Do có ảnh hưởng và uy tín với xã hội, nhân những ngày truyền thống của lực lượng CAND, các đồng chí Tổng Bí thư: Nông Đức Mạnh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; các đồng chí Thủ tướng Chính phủ: Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng… và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thông qua Báo CAND gửi thư chúc mừng lực lượng CAND hoặc trực tiếp tham gia động viên tại các sự kiện do Báo CAND tổ chức.

Nhân 60 năm Báo phát hành số đầu tiên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi thư cho cán bộ, phóng viên của Báo. Thư của Đại tướng có đoạn: “Chúc đội ngũ những người làm Báo Công an luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng và văn hóa của Đảng, Nhà nước và các lực lượng Công an nhân dân Việt Nam”.

Tháng 1/1995, Bộ Công an có thêm Tạp chí Văn hóa -Văn nghệ Công an (sau sáp nhập thành chuyên đề của Báo CAND). Khi là Thứ trưởng Bộ Công an, ngày 16/5/1996, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng đã ký Công văn đề nghị Bộ Văn hóa -Thông tin cấp phép cho Tạp chí Văn hóa -Văn nghệ Công an ra Chuyên đề An ninh thế giới (ANTG). An ninh thế giới nhanh chóng trở thành “hiện tượng” trong làng báo Việt Nam với số lượng phát hành lên tới hơn 700 nghìn bản. Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Khoa Điềm, Trưởng ban Tư tưởng -Văn hóa Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các ban, bộ, ngành Trung ương… nhiều lần dành thời gian dự các hoạt động, khích lệ, động viên Báo CAND, Tạp chí Văn hóa -Văn nghệ Công an và Chuyên đề ANTG.

Chúng tôi muốn nói đến sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ bảo ân cần của hai đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trưởng thành từ lãnh đạo Bộ Công an, đó là Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang vốn là một cộng tác viên tích cực của Báo CAND lúc ông còn là cán bộ thuộc Tổng cục An ninh. Khi là lãnh đạo Bộ, đồng chí rất quan tâm đến báo chí CAND cả về cơ sở vật chất, con người và đặc biệt là việc trau dồi quan điểm, tư tưởng, nâng cao nghiệp vụ của người làm báo trong CAND.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc với Báo CAND, năm 2013.

Khi đến thăm Báo CAND tháng 10/2013, Đại tướng Trần Đại Quang nhắc Báo CAND phải tăng cường các bài viết về đấu tranh chống diễn biến hòa bình và phá hoại tư tưởng của các thế lực thù địch. Đồng chí nhắc, viết mảng bài này phải mềm mại, đấu tranh phải có lý có tình; phải nâng cao chất lượng Báo CAND điện tử. Báo điện tử phải đưa tin nhanh, chính xác, ngắn gọn; giao diện phải đẹp, dễ tìm kiếm để thu hút người xem, người đọc… có như vậy mới nâng cao được chất lượng công tác tuyên truyền. Khi với vai trò là Chủ tịch nước, thông qua Văn phòng Chủ tịch nước hoặc các đồng chí trợ lý, đồng chí vẫn dành cho Báo CAND sự quan tâm thăm hỏi, động viên trong các dịp lễ, Tết hoặc Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn coi báo chí là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng ta. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí quốc gia qua các năm. Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Dân tộc và Nhân dân trong suốt chặng đường hơn một thế kỷ qua. Khi nói về báo chí trong kỷ nguyên số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở”.

Với Báo CAND khi là Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí luôn quan tâm về mọi mặt. Khi trực tiếp, khi qua điện thoại, Bộ trưởng khen ngợi, động viên điều này hay nhắc nhở, góp ý điều kia trong cách thông tin, tiếp cận những vấn đề trong nước và quốc tế. Kỷ niệm 70 năm Báo phát hành số đầu tiên, Bộ trưởng Tô Lâm đến dự, bấm nút hòa mạng Internet toàn cầu thêm một trang báo CAND điện tử bằng tiếng nước ngoài. Đồng chí chỉ đạo cho cán bộ, phóng viên của Báo phải học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tiếp cận và sử dụng tốt các thiết bị điện tử; phải tăng cường thông tin đối ngoại qua các trang tiếng nước ngoài của Báo điện tử CAND… Đồng chí luôn quan tâm đến cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, đời sống của cán bộ, phóng viên. Đồng chí nhiều lần đến thăm hoặc gửi hoa, quà chúc mừng Báo nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam hay những ngày lễ, Tết…

Sự quan tâm của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an với Báo CAND rất đáng trân trọng. Dù phân công đồng chí Thứ trưởng phụ trách mảng công tác trong đó có Cục Truyền thông CAND và Báo CAND, nhưng đồng chí Bộ trưởng luôn quan tâm đến những hoạt động của Báo chí trong Công an và Báo CAND. Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Đại tướng Lương Tam Quang đã đến dự, phát biểu động viên những người làm báo trong Công an và phát động Cuộc thi báo chí viết về đề tài “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”. Đồng chí Bộ trưởng luôn trăn trở về việc xây dựng tổ chức các cơ quan báo chí trong Công an sao cho vừa gọn nhẹ, vừa phát huy được sức mạnh của mỗi loại hình báo chí trong kỷ nguyên số…

Trong giai đoạn hiện nay, trước sự bùng nổ của mạng xã hội, của AI, cùng với báo chí Công an nói chung, Báo CAND cũng đang gặp rất nhiều khó khăn để đảm bảo đời sống của cán bộ, phóng viên; duy trì, chuyển đổi mô hình hoạt động của tòa soạn trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên với sự quan tâm sát sao, có hiệu quả của lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là Đại tướng - Bộ trưởng Lương Tam Quang, với sự đồng lòng, quyết tâm của lãnh đạo Cục Truyền thông CAND và mỗi cán bộ, phóng viên, nhất định Báo CAND sẽ ổn định và vượt qua để phát triển trong dịp 80 năm ngày truyền thống của Báo.