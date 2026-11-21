Bà Lê Thị Tài (bên trái) sử dụng vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển để mở tiệm tạp hóa, hiện đã thoát nghèo. Ảnh: PHƯỚC AN

Phát huy hiệu quả nguồn quỹ

Thực tiễn tại cơ sở cho thấy, nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển không chỉ giải quyết bài toán thiếu vốn trước mắt mà còn tạo động lực để nhiều hội viên thay đổi tư duy làm ăn, từng bước vượt qua khó khăn.

Trước đây, gia đình bà Lê Thị Tài (phường Hải Vân) thuộc diện hộ nghèo, kinh tế phụ thuộc vào đồng lương thợ nề bấp bênh của chồng. Trong khi đó, chị Tài ở nhà làm nội trợ lo cho hai con lớn ăn học và chăm sóc con út mắc hội chứng Down.

Năm 2014, chị Tài tiếp cận nguồn vốn vay 5 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển để mở tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà. Nhờ cần cù, chịu khó, chị hoàn trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi đúng hạn và tiếp tục mạnh dạn nâng mức vay qua các chu kỳ lên 40 triệu đồng.

Số vốn này được chị đầu tư mở rộng cửa hàng, sắm thêm tủ lạnh và máy ép nước mía để đa dạng hóa mặt hàng phục vụ người dân. Nhờ việc buôn bán ngày càng thuận lợi, nay kinh tế gia đình đã ổn định và chính thức thoát nghèo.

Chị Tài chia sẻ: “Nhờ mức lãi suất thấp và hình thức trả góp theo từng tháng, gia đình tôi không bị áp lực quá lớn để trả tiền gốc và lãi cho quỹ. Từ tiệm tạp hóa, mỗi tháng tôi có thêm nguồn thu nhập gần 8 triệu đồng, đủ trang trải cuộc sống và chăm lo chu đáo cho các con”.

Tương tự, bà Lương Thị Kim Huệ (phường Thanh Khê) đang sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển để phát triển kinh tế. Trước đây, sau tai nạn té ngã, sức khỏe bà Huệ suy giảm, không thể lao động nặng. Sau đó, bà mở tiệm tạp hóa nhỏ mưu sinh.

Năm 2025, bà Huệ tiếp cận Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển và được giải ngân khoản vay 40 triệu đồng. Tiếp đó, bà đầu tư nhập thêm nhiều nguồn hàng mới, mở rộng mặt bằng kinh doanh để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng của khách hàng. Nhờ sự chăm chỉ, khéo léo trong buôn bán mang lại mức thu nhập ổn định cho gia đình khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.

Chị Lê Thị Kim Chúc, Trưởng nhóm vay vốn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển khu vực Kim Liên 4 (phường Hải Vân) cho biết, hiện nay trên địa bàn có 7 hộ phụ nữ đang vay vốn từ nguồn quỹ với tổng dư nợ đạt 280 triệu đồng. Điều đáng ghi nhận là 100% hộ vay đều nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc việc hoàn trả tiền gốc, lãi đúng quy định, không phát sinh nợ quá hạn.

Theo bà Lê Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Khê, thời gian qua, hội phát huy tốt vai trò cầu nối để đưa nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển đến đúng đối tượng hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến nay, toàn phường có 361 hộ phụ nữ đang vay vốn với tổng dư nợ hơn 8 tỷ đồng để đầu tư vào các mô hình sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ.

Qua kiểm tra, giám sát định kỳ, các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả kinh tế rõ rệt. Đặc biệt, 100% hộ vay đều thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trả gốc, lãi đúng quy định, không có nợ quá hạn.

Bà Lương Thị Kim Huệ (phường Thanh Khê) sử dụng vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển để mở tiệm tạp hóa. Ảnh: PHƯỚC AN

Tăng cường quản lý, giám sát vốn vay

Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố quyết định thành lập từ năm 2011, do Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản lý. Quỹ hoạt động theo tôn chỉ không vì mục tiêu lợi nhuận, vận hành dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch, tự chủ về tài chính, bảo toàn và không ngừng phát triển nguồn vốn.

Đối tượng thụ hưởng của quỹ hướng đến nhóm phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có thu nhập thấp, cùng các nữ tiểu thương và nữ chủ doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Để đáp ứng sát sao nhu cầu thực tế của hội viên, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển đang áp dụng các hạn mức cho vay linh hoạt với mức lãi suất ưu đãi chỉ 0,66%/tháng. Cụ thể, quỹ hỗ trợ mức vay tối đa 40 triệu đồng/hợp đồng/hộ trong thời hạn 25 tháng và tối đa 50 triệu đồng/hợp đồng/hộ trong thời hạn 36 tháng.

Tính từ ngày 1/1/2026 đến 30/9, quỹ đã giải ngân hơn 29 tỷ đồng cho 739 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ kinh doanh để phát triển kinh tế, sửa chữa nhà ở tại 14 xã, phường. Đến nay, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 18.561 hộ vay vốn từ nguồn quỹ với số tiền giải ngân quay vòng hơn 411,1 tỷ đồng.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển còn đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy lùi vấn nạn “tín dụng đen”, biêu hụi tiềm ẩn nhiều rủi ro trong cộng đồng.

Song song với việc giải ngân, thông qua nhiều buổi truyền thông và tập huấn chuyên đề, quỹ còn trang bị cho hội viên kiến thức quản lý tài chính cá nhân, kỹ năng sử dụng vốn hiệu quả. Từ đó, chị em từng bước thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, biết tính toán bài bản và hoạch định làm ăn dài hạn hơn.

Thời gian tới, các cấp hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đồng thời nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng để ngày càng có nhiều phụ nữ trên địa bàn thành phố được tiếp cận điểm tựa tài chính nhân văn này.