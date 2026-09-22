Nguồn vốn ưu đãi tiếp sức nông dân vùng cao phát triển sản xuất

Hội viên Hội Nông dân Vy Thị Vươn (thôn Nặm Loát, xã Nguyễn Huệ) vay vốn để chăn nuôi lợn.

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã trở thành một trong những nguồn vốn ưu đãi thiết thực, giúp nhiều hộ có thêm điều kiện xây dựng mô hình kinh tế, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Tại xóm Bắc Hợp, xã Minh Tâm, hộ anh Đàm Minh Thoại sử dụng 50 triệu đồng từ nguồn vốn vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân để đầu tư nuôi 3 con bò sinh sản. Gia đình chủ động nguồn thức ăn, xây dựng chuồng trại phù hợp và thực hiện tốt công tác phòng bệnh. Đến nay, đàn bò khỏe mạnh, thích nghi tốt với điều kiện chăn nuôi của gia đình.

Anh Thoại cho biết, cũng như nhiều hộ thuần nông, gia đình mong muốn mở rộng chăn nuôi để nâng cao thu nhập nhưng nhiều năm gặp khó khăn do thiếu vốn đầu tư ban đầu. Việc tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã tạo điều kiện để gia đình đầu tư bò giống sinh sản, từng bước phát triển mô hình.

Sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch tả lợn châu Phi, hộ chị Vy Thị Vươn ở thôn Nặm Loát, xã Nguyễn Huệ vay 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh để tái đàn. Chị sử dụng vốn đầu tư con giống, thức ăn và từng bước mở rộng quy mô. Hiện đàn lợn của gia đình có 20 con, trong đó 4 con lợn nái sinh sản và 7 con lợn thịt chuẩn bị xuất chuồng.

Hội viên Hội Nông dân Linh Cao Trọng (thôn Nặm Loát, xã Nguyễn Huệ) vay vốn để chăn nuôi lợn.

Chị Vươn chia sẻ, nguồn vốn ưu đãi giúp gia đình có thêm nguồn lực khôi phục sản xuất, duy trì sinh kế sau dịch bệnh. Mức lãi suất ưu đãi cùng thời hạn vay hợp lý từ Quỹ Hỗ trợ nông dân thực sự là bệ đỡ vững chắc, giúp những người làm nông như chị giảm bớt áp lực tài chính, yên tâm tái đàn gia súc sau dịch bệnh. Thời gian tới, gia đình tiếp tục chăm sóc đàn lợn, tích lũy kinh nghiệm, mở rộng quy mô chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Từ đầu năm đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Cao Bằng được bổ sung gần 580 triệu đồng thông qua vận động các cơ quan, đơn vị ủng hộ, nâng nguồn vốn lũy kế lên hơn 2,58 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp 1 tỷ đồng. Tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh hiện đạt hơn 82,4 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp lũy kế 10,5 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn này, toàn tỉnh đang triển khai 298 dự án với tổng số tiền hơn 81 tỷ đồng cho trên 2.520 hộ nông dân vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, nguồn vốn ủy thác của Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương đạt hơn 8,3 tỷ đồng đã giải ngân cho 9 dự án với 91 hộ vay.

Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng kiểm tra tiến độ giải ngân dự án của Quỹ hỗ trợ nông dân tại thôn Nặm Loát, xã Nguyễn Huệ.

Giám đốc Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Thị Hường cho biết, thời gian qua, nguồn vốn Quỹ đã phát huy hiệu quả, giúp các hộ vay vốn thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng; một số hộ trở thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tiếp tục cho vay đúng đối tượng, ưu tiên hội viên có khả năng phát triển sản xuất, tạo thu nhập tại địa phương; tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật, tăng cường kiểm tra sau giải ngân và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Quỹ cũng đẩy mạnh số hóa hoạt động, cập nhật thông tin các hộ vay vốn, dự án phát triển sản xuất lên hệ thống Quỹ Hỗ trợ nông dân quốc gia; thường xuyên đôn đốc Hội Nông dân các xã báo cáo tiến độ, hiệu quả dự án.

Thời gian tới, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Cao Bằng tiếp tục vận động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và người dân, qua đó tăng nguồn vốn hỗ trợ hội viên nông dân đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế.

Quỹ Hỗ trợ nông dân là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, thuộc hệ thống tổ chức của Hội Nông dân Việt Nam được thành lập nhằm hỗ trợ hội viên xây dựng, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.