Nguồn vốn ưu đãi tiếp sức nông dân phát triển sản xuất

Hội viên Hội Nông dân phường Nùng Trí Cao vay vốn thực hiện mô hình chăn nuôi gà thương phẩm.

Tại phường Nùng Trí Cao, nguồn vốn Quỹ HTND tỉnh vừa giải ngân cho 10 hội viên thực hiện mô hình chăn nuôi gà thương phẩm. Mỗi hộ được vay 50 triệu đồng, tổng số tiền 500 triệu đồng, thời hạn vay 24 tháng, lãi suất 5,4%/năm. Đây là nguồn lực thiết thực giúp các hộ có thêm điều kiện đầu tư con giống, thức ăn, chuồng trại và chăm sóc đàn gà. Không chỉ hỗ trợ về vốn, việc triển khai theo mô hình còn tạo điều kiện để những hội viên cùng ngành nghề trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong kỹ thuật chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh, từng bước hình thành liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với giải ngân vốn, Hội Nông dân phường Nùng Trí Cao thành lập Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi gà thương phẩm gồm 10 thành viên là các hộ được vay vốn. Đây được xem là một trong những cách để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bởi khi các hộ cùng tham gia một mô hình, việc chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật và liên kết đầu ra thuận lợi hơn.

Bà Chu Thị Thu, hội viên Hội Nông dân phường Nùng Trí Cao, một trong những hộ tham gia mô hình, cho biết: Gia đình tôi có kinh nghiệm chăn nuôi lợn nhiều năm, chuồng trại được đầu tư tương đối kiên cố. Sau khi dịch bệnh xảy ra, việc duy trì đàn lợn gặp nhiều khó khăn nên gia đình chuyển hướng nuôi thêm gà thương phẩm. Được tiếp cận nguồn vốn Quỹ HTND, chúng tôi có thêm điều kiện đầu tư con giống, thức ăn và tận dụng chuồng trại sẵn có để phát triển chăn nuôi. Tôi mong muốn sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, chăm sóc đàn gà tốt, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất. Cùng với vay vốn, chúng tôi còn tham gia tổ hội nghề nghiệp. Trong quá trình chăn nuôi, các thành viên trong tổ có thể trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn, nhất là trong việc chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Không chỉ tại phường Nùng Trí Cao, nguồn vốn Quỹ HTND đang được triển khai ở nhiều địa bàn trong tỉnh, hướng đến các mô hình phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế và khả năng của hội viên. Tại xã Nguyễn Huệ, hộ chị Vy Thị Vươn ở thôn Nặm Loát sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND để khôi phục và phát triển chăn nuôi lợn sau ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Với 50 triệu đồng vốn vay, gia đình đầu tư con giống, thức ăn và từng bước khôi phục đàn. Hiện gia đình chị có 20 con lợn, trong đó 4 con lợn nái sinh sản và 7 con lợn thịt chuẩn bị xuất chuồng. Đối với một hộ sản xuất quy mô gia đình, nguồn vốn ưu đãi giúp giảm áp lực về vốn đầu tư ban đầu, đồng thời tạo điều kiện để người dân chủ động khôi phục sinh kế.

Chị Vươn cho biết: Nguồn vốn Quỹ HTND là một trong những điều kiện giúp gia đình có thêm nguồn lực tái đàn, duy trì sản xuất. Thời gian tới, gia đình tiếp tục chăm sóc đàn lợn, tích lũy kinh nghiệm và từng bước mở rộng quy mô phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh, đến ngày 20/8/2026, tổng nguồn Quỹ HTND tỉnh đạt hơn 82,47 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, toàn tỉnh triển khai 298 dự án, cho 2.527 hộ nông dân vay với tổng số tiền hơn 81 tỷ đồng, tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn được triển khai đến nhiều địa bàn, hỗ trợ hội viên đầu tư các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, tạo thêm nguồn lực để mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng trọt và phát triển kinh tế hộ.

Bên cạnh đó, nguồn vốn ủy thác của Quỹ HTND Trung ương đạt hơn 8,35 tỷ đồng, đã giải ngân 6,58 tỷ đồng cho 9 dự án với 91 hộ vay. Việc bổ sung các nguồn vốn giúp mở rộng khả năng tiếp cận vốn ưu đãi của hội viên nông dân, nhất là những hộ có nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất nhưng còn hạn chế về nguồn lực. Qua đó, nguồn Quỹ HTND từng bước trở thành kênh hỗ trợ vốn thiết thực, giúp nông dân có thêm điều kiện duy trì, khôi phục và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Bà Hoàng Thị Hường, Giám đốc Ban Điều hành Quỹ HTND tỉnh cho biết: Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, Quỹ tập trung cho vay đúng đối tượng, ưu tiên những hội viên có khả năng phát triển sản xuất, tạo thu nhập tại địa phương. Cùng với đó, tăng cường hướng dẫn khoa học kỹ thuật, kiểm tra sau giải ngân và theo dõi quá trình triển khai các dự án. Điều quan trọng không chỉ là đưa vốn đến đúng đối tượng mà còn phải giúp hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, tạo ra hiệu quả trong sản xuất. Vì vậy, Quỹ tăng cường kiểm tra, giám sát các dự án, kịp thời nắm bắt những khó khăn phát sinh để phối hợp tháo gỡ. Qua đó, giúp hội viên sử dụng nguồn vốn hiệu quả hơn, hạn chế rủi ro và nâng cao khả năng hoàn trả vốn.

Trong điều kiện sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, dịch bệnh và thị trường, khả năng tiếp cận nguồn vốn phù hợp có ý nghĩa quan trọng đối với nông dân, nhất là các hộ ở khu vực miền núi, vùng khó khăn. Tuy nhiên, hiệu quả của nguồn vốn không chỉ nằm ở việc giải ngân được bao nhiêu mà còn ở khả năng tạo ra sinh kế bền vững sau khi vốn đến tay người dân. Thực tế từ các mô hình đang triển khai cho thấy, khi nguồn vốn được kết hợp với hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức sản xuất theo nhóm hộ và tăng cường kiểm tra, giám sát, người vay có thêm điều kiện chủ động trong sản xuất. Từ những khoản vay phù hợp với khả năng, nhiều hộ có thể khôi phục đàn gia súc, phát triển chăn nuôi, mở rộng quy mô sản xuất và từng bước nâng cao thu nhập.

Thời gian tới, Quỹ HTND tỉnh tiếp tục vận động thêm nguồn lực từ ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân để tăng nguồn vốn hỗ trợ hội viên. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, cập nhật thông tin các hộ vay và dự án lên hệ thống Quỹ HTND; tăng cường theo dõi tiến độ, hiệu quả sử dụng vốn tại cơ sở.