Nguồn vốn ưu đãi tạo động lực phát triển sản xuất nông nghiệp ở Bát Tràng

Nguồn vốn ưu đãi giúp nông dân Bát Tràng đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Ánh Dương

Tạo sức bật cho kinh tế hộ gia đình

Đến xã Bát Tràng những ngày này, dễ dàng nhận thấy không khí lao động hăng hái trên các cánh đồng rau an toàn và vùng trồng hoa, cây cảnh chuyên canh. Với tổng diện tích gieo trồng đạt 653,09ha, trong đó có 333,53ha trồng rau và 319,56ha dành cho hoa, cây cảnh cùng các loại cây ăn quả đặc sản như ổi Đông Dư, quất, bưởi, nhãn... Nhiều vùng sản xuất tại Bát Tràng đã đạt thu nhập từ hơn 500 triệu đồng/ha/năm.

Để có được quy mô và hiệu quả kinh tế ấy, không thể không nhắc đến vai trò đồng hành xuyên suốt của Hội Nông dân xã Bát Tràng và các nguồn tín dụng chính sách.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bát Tràng Trần Bảo Khánh cho biết: Tính đến nay, tổng dư nợ nhận ủy thác do Hội Nông dân xã Bát Tràng quản lý đã đạt tới 63,058 tỷ đồng. Nguồn vốn này đang "tiếp sức" cho 729 lượt khách hàng vay vốn thông qua 18 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong đó, dư nợ lớn nhất tập trung vào chương trình cho vay giải quyết việc làm hơn 43,7 tỷ đồng, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn hơn 13,5 tỷ đồng... So với năm 2025, nguồn vốn ưu đãi ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tại Bát Tràng đã tăng trưởng hơn 5 tỷ đồng, mở ra thêm hàng trăm cơ hội việc làm và mở rộng quy mô sản xuất cho các hộ hội viên nông dân.

Tháng 9-2026, Hội Nông dân xã Bát Tràng và đại diện Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Hà Nội thẩm định hồ sơ và đi kiểm tra thực tế một dự án vay vốn. Ảnh: HND

Năm 2026, riêng kênh tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã ghi nhận 162 hội viên nông dân trên địa bàn xã được tiếp cận nguồn vốn vay mới với tổng số tiền 15,98 tỷ đồng. Đây là nguồn động lực quan trọng để các hộ nông dân chủ động đầu tư mua sắm cây, con giống, máy móc trang thiết bị, cải tiến quy mô canh tác cũng như mở rộng ngành nghề dịch vụ.

Song song đó, nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Hà Nội cũng thể hiện vai trò nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất. Tính đến nay, Hội Nông dân xã Bát Tràng đang quản lý tổng dư nợ 11,309 tỷ đồng, cho 231 hộ hội viên vay. Các phương án vay Quỹ Hỗ trợ nông dân tập trung sâu vào các thế mạnh nông nghiệp đặc trưng của địa phương như: Trồng hoa, cây cảnh (750 triệu đồng/dự án), sản xuất rau an toàn (600 triệu đồng/dự án), trồng cây ăn quả và đặc sản ổi Đông Dư…

Gần đây nhất, tháng 9-2026, Hội Nông dân xã Bát Tràng đã phối hợp cùng Đoàn công tác Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Hà Nội trực tiếp thẩm định thực tế 1 dự án vay vốn mới, trị giá 750 triệu đồng cho 15 hộ hội viên nông dân trên địa bàn. Sự sát sao của cơ quan chuyên môn ngay tại đồng ruộng, nhà xưởng đã khẳng định quy trình xét duyệt vay vốn chặt chẽ, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu thực tế của nông dân.

Điển hình như trường hợp hội viên nông dân Đặng Văn Phúc, thuộc Chi hội nông dân thôn Trung Quan (xã Bát Tràng), sau khi được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố đã mua giống các loại hoa hồng, nguyệt quế, tường vi nhài Nhật, trồng trên diện tích gần 1 mẫu ở khu đồng Chẹo. Hay như hội viên nông dân Đặng Văn Quý, cũng ở thôn Trung Quan, được vay 50 triệu đồng để thực hiện mô hình trồng cây quất cảnh, trên diện tích 3 sào ở khu đồng Thứ Nhất. Hết thời hạn, ông Quý đã hoàn vốn và trả lãi đầy đủ. Vườn cây quất cảnh cũng đang phát triển tốt, hứa hẹn cho thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán 2027.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bát Tràng Trần Bảo Khánh chia sẻ thêm: Một trong những điểm sáng nổi bật tại Bát Tràng chính là chất lượng tín dụng luôn được duy trì tốt. Tính đến hiện tại, cả hai nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách và Xã hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội Nông dân xã quản lý đều ghi nhận không có nợ quá hạn, không có nợ khoanh và tỷ lệ thu lãi đạt 100%. Tất cả 18/18 Tổ tiết kiệm và vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đều xếp loại tốt, nợ gốc đến hạn của Quỹ Hỗ trợ nông dân đều được hội viên hoàn trả 100% đúng thời hạn, không xảy ra tình trạng tồn đọng hay chiếm dụng vốn.

Các hội viên nông dân xã Bát Tràng tham quan, học tập mô hình trồng rau an toàn, VietGAP trên địa bàn. Ảnh: HND

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã Bát Tràng đã phát huy tốt vai trò "cầu nối" trong công tác quản lý và giám sát. Việc bình xét hộ vay được tổ chức công khai, dân chủ tại các chi hội/tổ hội dưới sự chứng kiến của Trưởng thôn. Ngay sau khi giải ngân, công tác kiểm tra sử dụng vốn được tiến hành nghiêm túc. Từ đầu năm đến nay, Hội đã thực hiện 10 cuộc kiểm tra, trực tiếp giám sát 12 hộ vay mới sau 30 ngày và kiểm tra định kỳ 118 lượt hộ đang dư nợ. Kết quả kiểm tra cho thấy 100% số hộ đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích đăng ký, phát huy hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Ngoài ra, Hội Nông dân xã Bát Tràng còn chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ và hội viên. Hội phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn ủy thác và quy trình bình xét cho vay cho 128 cán bộ, hội viên. Đồng thời, các buổi sinh hoạt của Tổ tiết kiệm và vay vốn, Ban quản lý phương án vay vốn được duy trì đều đặn. Đây không chỉ là nơi thu nợ, thu lãi mà còn là diễn đàn để các hội viên nông dân trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật canh tác và nắm bắt thông tin thị trường tiêu thụ.

Thúc đẩy phát triển sản xuất

Nhờ sự đồng hành kịp thời của các nguồn vốn ưu đãi, đời sống vật chất và tinh thần của hội viên nông dân xã Bát Tràng đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Nguồn vốn không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn về chi phí đầu tư ban đầu mà còn là đòn bẩy thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiện đại, giá trị cao.

Mô hình trồng rau thủy canh ở xã Bát Tràng cho thu nhập cao. Ảnh: Ánh Dương

Từ những mô hình trồng rau an toàn đạt năng suất từ 83 đến 108 tấn/ha/năm, hay các vùng chuyên canh trồng hoa hồng, nguyệt quế, tường vi, dạ yến thảo, quất cảnh, ổi Đông Dư... Nhiều hộ nông dân ở Bát Tràng đã vươn lên, trở thành những điển hình sản xuất kinh doanh giỏi, có thu nhập hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm nhờ thực hiện các mô hình sản xuất rau an toàn trong nhà màng, nhà lưới (khu vực Văn Đức), trồng bưởi VietGAP, rau thủy canh (khu vực Đa Tốn)... Nhờ đó, tỷ lệ hộ khá, giàu trên địa bàn xã tăng nhanh và từ năm 2020, Bát Tràng không còn hộ nghèo.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Bát Tràng Trần Thị Hải cho biết: Để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi, thời gian tới Hội kiến nghị Ngân hàng Chính sách và Xã hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, bổ sung thêm nguồn vốn vay trong những tháng cuối năm 2026 và các năm tiếp theo, để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh làng nghề và nông nghiệp sinh thái của hội viên nông dân; mở thêm các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu, tổ chức cho hội viên tham quan, học tập các mô hình kinh tế hiệu quả cao tại các địa phương bạn.

Sự đồng hành bền bỉ của các nguồn vốn ưu đãi đang tiếp thêm động lực quan trọng để nông dân xã Bát Tràng tự tin làm giàu trên mảnh đất quê hương, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng xã Bát Tràng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.