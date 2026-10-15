Nguồn vốn tín dụng kịp thời đáp ứng cho các hộ gia đình xã Tam Xuân phát triển kinh tế

Ông Nguyễn Chí Dân, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH xã Tam Xuân chủ trì hội nghị. Ảnh: Ái Ly

Theo báo cáo, tính đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ 11 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt hơn 246,6 tỷ đồng, tăng hơn 38 tỷ đồng so với năm 2025, tỷ lệ tăng trưởng 18,3%. Nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời đến đối tượng thụ hưởng, đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, có 1.058 lượt các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Cụ thể, vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho 732 hộ gia đình vay vốn xây dựng, cải tạo, sửa chữa công trình nước sạch vệ sinh; 316 người lao động vay vốn giải quyết việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại địa phương... Điểm đánh giá chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn xã Tam Xuân đạt 99,41/100 điểm, xếp loại tốt.

Triển khai nhiệm vụ quý IV, Ban đại diện Hội đồng quảng trị Ngân hàng Chính sách xã hội xã Tam Xuân tiếp tục phát động và chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác xã, các phòng, ban đơn vị xã tích cực tham gia “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo” đến ngày 31/12/2026 tăng thêm 1 tỷ đồng so với kế hoạch được giao; tổ chức thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao tăng trưởng năm 2026.