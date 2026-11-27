ĐBP - Nguồn vốn tín dụng chính sách đang phát huy vai trò quan trọng trong hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm và cải thiện đời sống. Thông qua các chương trình cho vay ưu đãi, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có thêm điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, giải quyết những nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt, từng bước ổn định cuộc sống.

Người dân xã Thanh Nưa phát triển chăn nuôi từ nguồn vốn vay tín dụng chính sách.

Năm 2025, hộ ông Lò Văn So, tổ dân phố Thanh Xương (phường Mường Thanh) được vay 50 triệu đồng từ Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Từ nguồn vốn này, gia đình ông đầu tư bồn chứa nước, lắp đặt đường ống kết nối với hệ thống nước sạch của khu dân cư và trang bị thêm máy lọc nước phục vụ sinh hoạt.

Ông Lò Văn So cho biết: Nhờ có chương trình nước sạch, gia đình tôi được vay vốn mua téc nước, máy lọc nước để bảo đảm sức khỏe và có điều kiện sinh hoạt tốt hơn. Đây là nguồn vốn chính sách rất thiết thực đối với gia đình.

Còn đối với gia đình chị Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Tam Vạn (xã Sam Mứn) nguồn vốn tín dụng chính sách là động lực phát triển kinh tế. Là hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn vay giải quyết việc làm, gia đình chị được vay 100 triệu đồng đầu tư chăn nuôi. Từ khoản vay này, chị Nguyệt mua 5 con bò và 5 con lợn, mở rộng chăn nuôi. Chị Nguyễn Thị Nguyệt cho biết: Khoản vay ưu đãi đã giúp gia đình có thêm nguồn lực đầu tư, tạo cơ hội để phát triển sinh kế, khai thác điều kiện sẵn có, từng bước nâng cao thu nhập. Tôi mong muốn trong thời gian tới mô hình sẽ mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp đời sống ngày càng được cải thiện.

Để nguồn vốn đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Thanh đã phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể triển khai đồng bộ các chương trình cho vay. Trong đó, công tác rà soát nhu cầu, bình xét đối tượng vay vốn được thực hiện công khai, dân chủ tại cơ sở, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng. Cùng với đó, phòng giao dịch chú trọng hoạt động kiểm tra, giám sát và hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích. Tại các phiên giao dịch xã, người dân được hướng dẫn thủ tục, tiếp cận nguồn vốn thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Việc duy trì giao dịch định kỳ tại cơ sở giúp ngân hàng kịp thời nắm bắt nhu cầu vay vốn, theo dõi quá trình sử dụng vốn của các hộ dân, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách.

Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp hộ ông Lò Văn So, tổ dân phố Thanh Xương (phường Mường Thanh) cải thiện chất lượng cuộc sống.

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Thanh đang triển khai 21 chương trình, nhóm cho vay trên địa bàn các phường, xã quản lý. Đến ngày 31/10/2026, tổng dư nợ đạt hơn 1.000 tỷ đồng; doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm đạt hơn 250 tỷ đồng. Nguồn vốn tập trung hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; cho vay giải quyết việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Mường Thanh cho biết: Thời gian tới, phòng giao dịch tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể rà soát nhu cầu, tạo điều kiện để các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi kịp thời. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, hướng dẫn người dân lựa chọn phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp, bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Nguồn vốn tín dụng chính sách được triển khai kịp thời, đúng đối tượng đã và đang tạo thêm động lực để người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Phát huy hiệu quả nguồn vốn góp phần giúp các hộ dân vươn lên ổn định cuộc sống, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.