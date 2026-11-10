Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp sức hộ nghèo

Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh khảo sát tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn ủy thác tại hộ vay để trồng rừng tại xóm La Mọ, xã Tràng Xá.

Nguồn vốn tín dụng chính sách của Phòng Giao dịch NHCSXH Võ Nhai hiện được triển khai tại 7 xã, gồm: Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, La Hiên, Thần Sa, Nghinh Tường và Sảng Mộc. Để việc giao dịch với người dân được thuận tiện, đơn vị duy trì hoạt động tại 15 điểm giao dịch; ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội của mỗi xã; ủy nhiệm cho 200 Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại 76 thôn, xóm.

Các nguồn vốn được tập trung cho các chương trình trọng điểm mang lại hiệu quả thiết thực như: cho vay hộ nghèo (118 tỷ đồng/1.551 hộ còn dư nợ); hộ cận nghèo (71 tỷ đồng/918 hộ còn dư nợ); hộ mới thoát nghèo (51 tỷ đồng/651 hộ còn dư nợ); sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (gần 173 tỷ đồng/2.145 hộ còn dư nợ); giải quyết việc làm (gần 120 tỷ đồng/1.612 hộ còn dư nợ); nước sạch vệ sinh môi trường (163 tỷ đồng/4.806 hộ còn dư nợ).

Chị Hoàng Thị Duyên, thôn Phú Thượng, xã Võ Nhai chia sẻ: Năm 2022, vợ chồng tôi được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm để mở rộng chăn nuôi và trồng trọt. Mới đây, sau khi trả nợ vòng đầu, gia đình tôi tiếp tục được giải ngân 200 triệu đồng để mở rộng diện tích trồng na.

Hiện, gia đình có 6 sào na, 4 sào nhãn, 3 sào chè, hơn 1ha rừng và đàn dê hơn 20 con. Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH, gia đình có điều kiện thuận lợi để mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng cây trồng, vật nuôi. Hiện, trung bình mỗi năm, gia đình tiết kiệm được khoảng 100 triệu đồng.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Võ Nhai giao dịch với người dân.

Từ việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các hộ vay, chất lượng tín dụng tại Phòng Giao dịch NHCSXH Võ Nhai luôn được bảo đảm. Nhiều năm qua, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh của đơn vị luôn ở mức rất thấp, chỉ chiếm 0,07% tổng dư nợ.

Được biết, trong tổng nguồn vốn Phòng Giao dịch NHCSXH Võ Nhai đang quản lý, chiếm hơn 96% là của Trung ương phân bổ. Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương chiếm khoảng 3,83% (đạt trên 28,5 tỷ đồng, tăng 4,7 tỷ đồng so với cuối năm 2025), tập trung chủ yếu vào chương trình cho vay giải quyết việc làm.

Là hộ được vay 100 triệu đồng nguồn ngân sách địa phương, anh Lâm Văn Hương, xóm Hồng Dương, xã Võ Nhai cho biết: Sau khi được vay vốn năm 2023, tôi đã chuyển sang nuôi bò sinh sản thay vì nuôi trâu vỗ béo. Nhờ tận dụng tối đa nguồn thức ăn tự nhiên như tự trồng cỏ, thu gom rơm rạ nên chi phí chăn nuôi gần như không đáng kể.

Với số lượng đàn nuôi ban đầu gồm 1 bò đực và 5 bò cái, đến nay, gia đình đã có thêm 4 bê con. Mỗi con bê sau 16 - 17 tháng nuôi sẽ có giá bán khoảng 32 - 35 triệu đồng. Tôi rất mong được vay thêm 100 triệu đồng để mở rộng quy mô, tăng đàn.

Gia đình anh Lâm Văn Hương, xóm Hồng Dương, xã Võ Nhai đầu tư nuôi bò sinh sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo ông Dương Mạnh Hùng, Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Võ Nhai, những năm qua, bám sát sự chỉ đạo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Nguyên và cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị luôn làm tốt vai trò chuyển tải nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH luôn khẳng định được hiệu quả thiết thực trong việc tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, nhu cầu vay vốn của người dân hiện vẫn rất lớn, trong khi nguồn lực phân bổ chưa đủ đáp ứng.

Đơn vị rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc cân đối, bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm của bà con.

Về phía ngân hàng, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, quản lý chặt chẽ nguồn vốn để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.