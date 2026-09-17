Nguồn vốn tín dụng chính sách tăng gần 200 tỷ đồng

Cán bộ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh kiểm tra tình hình sử dụng vốn ưu đãi để phát triển chăn nuôi tại xã Nam Tuấn.

Doanh số cho vay toàn tỉnh đạt 1.072,2 tỷ đồng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hơn 12.000 lượt khách hàng. Dư nợ tập trung chủ yếu vào nhóm đối tượng khó khăn với gần 24% khách hàng là hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo. Hiện toàn tỉnh có trên 58.700 khách hàng còn dư nợ với tổng dư nợ cho vay các chương trình đạt 5.257,6 tỷ đồng, tăng 189,5 tỷ đồng so với năm 2025. Nguồn vốn tập trung chủ yếu vào các chương trình: Hỗ trợ tạo việc làm 333 tỷ đồng, cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 38,7 tỷ đồng, chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn 35,1 tỷ đồng.

Những tháng cuối năm, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tập trung quản lý chặt chẽ nguồn vốn, bảo đảm cho vay đúng đối tượng. Phối hợp Liên minh Hợp tác xã và Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã giải ngân nguồn vốn ủy thác theo quy định.

Tăng cường ứng dụng công nghệ số vào quản lý hoạt động ủy thác, nâng cao năng lực hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn. Triển khai sâu rộng dịch vụ tiền gửi trực tuyến trên nền tảng VBSP SmartBanking nhằm tối ưu hóa tiện ích, tiết giảm chi phí cho khách hàng và nâng cao năng suất lao động đội ngũ cán bộ làm công tác tín dụng chính sách.