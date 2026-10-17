Nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay tạo việc làm tại Lào Cai

Xác định giải quyết việc làm là nhiệm vụ trọng tâm trong bảo đảm an sinh xã hội, những năm qua, tỉnh Lào Cai đã chú trọng phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, nguồn vốn ưu đãi đã hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, mở rộng kinh doanh, tạo việc làm tại chỗ và nâng cao thu nhập. Đối với tỉnh miền núi, nơi nhiều hộ gia đình còn gặp khó khăn về vốn sản xuất, nguồn tín dụng ưu đãi góp phần khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện để người dân chủ động phát triển kinh tế.

Gia đình bà Hoàng Thị Mơ, ở tổ dân phố số 10, phường Văn Phú, được vay 160 triệu đồng từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai để phát triển chăn nuôi, trồng rừng và cây dược liệu. Nguồn vốn giúp gia đình có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và tạo việc làm ngay tại địa bàn cư trú.

Từ thực tế sử dụng vốn, bà Mơ đánh giá quy trình bình xét cho vay công khai, minh bạch, thủ tục tương đối thuận lợi. Cán bộ ngân hàng thường xuyên theo dõi, hướng dẫn quá trình sử dụng vốn, giúp gia đình chủ động hơn trong phát triển kinh tế.

Mô hình của gia đình bà Mơ phản ánh vai trò của tín dụng chính sách đối với các hộ dân có nhu cầu phát triển sinh kế. Khi tiếp cận được nguồn vốn phù hợp, người dân có thêm điều kiện đầu tư tư liệu sản xuất, mở rộng quy mô chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh và tận dụng lao động trong gia đình. Việc tạo việc làm tại chỗ còn giúp người dân giảm phụ thuộc vào việc làm thời vụ, từng bước ổn định cuộc sống.

Trong 9 tháng năm 2026, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai đã giải ngân 990,194 tỷ đồng vốn vay ưu đãi thuộc nhóm chương trình tạo việc làm cho 10.220 khách hàng. Nguồn vốn tập trung vào hai chương trình: cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

9 tháng năm 2026, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai đã giải ngân 990,194 tỷ đồng vốn vay ưu đãi thuộc nhóm chương trình tạo việc làm cho 10.220 khách hàng

Trong đó, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm chiếm tỷ trọng chủ yếu, với doanh số giải ngân 983,4 tỷ đồng cho 10.117 khách hàng, tương đương khoảng 99,3% tổng doanh số giải ngân của nhóm chương trình. Bình quân mỗi khách hàng được vay khoảng 97,2 triệu đồng. Quy mô vốn này tạo điều kiện để các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư máy móc, vật tư, con giống và mở rộng hoạt động sản xuất, qua đó duy trì việc làm hiện có và tạo thêm cơ hội việc làm mới.

Bên cạnh hỗ trợ sản xuất, kinh doanh tại chỗ, chương trình cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã giải ngân 6,794 tỷ đồng cho 103 khách hàng. Bình quân mỗi khách hàng được vay khoảng 66 triệu đồng, góp phần giảm áp lực chi phí ban đầu cho người lao động khi tham gia thị trường lao động ngoài nước.

Hai chương trình đáp ứng những nhu cầu việc làm khác nhau. Nguồn vốn cho vay tạo việc làm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, duy trì hoạt động sản xuất và tạo sinh kế tại địa phương. Nguồn vốn cho vay đi làm việc ở nước ngoài hỗ trợ người lao động tiếp cận cơ hội việc làm mới, có thêm điều kiện nâng cao thu nhập và tích lũy kinh nghiệm. Việc triển khai đồng thời hai chương trình mở rộng lựa chọn sinh kế, phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng nhóm lao động.

Đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ nhóm chương trình cho vay tạo việc làm trên địa bàn tỉnh đạt 3.418,728 tỷ đồng, với 42.771 khách hàng còn dư nợ. Quy mô dư nợ này phản ánh nhu cầu sử dụng vốn tương đối lớn của người dân, đồng thời cho thấy tín dụng chính sách đang giữ vai trò quan trọng trong hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm tại Lào Cai.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong tuyên truyền chính sách, rà soát nhu cầu vay vốn, bình xét cho vay và giám sát sử dụng vốn

Để nguồn vốn đến đúng đối tượng, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phối hợp với chính quyền cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác trong tuyên truyền chính sách, rà soát nhu cầu vay vốn, bình xét cho vay và giám sát sử dụng vốn. Hoạt động giao dịch tại cơ sở góp phần đưa chính sách tín dụng đến gần người dân, nhất là các hộ ở vùng nông thôn, vùng khó khăn. Công tác kiểm tra sau giải ngân cũng giúp nắm bắt tình hình sử dụng vốn, kịp thời hướng dẫn người vay tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ hỗ trợ người dân giải quyết khó khăn trước mắt về tài chính mà còn tạo điều kiện phát huy nguồn lao động tại chỗ. Khi hộ gia đình có vốn đầu tư sản xuất, các thành viên có thể tham gia lao động, tạo thu nhập và giảm áp lực tìm kiếm việc làm xa nhà. Với những cơ sở sản xuất, kinh doanh có khả năng mở rộng, vốn vay còn góp phần duy trì việc làm cho người lao động và tăng nhu cầu tuyển dụng tại địa phương.

Tuy nhiên, hiệu quả của nguồn vốn không chỉ được đánh giá qua doanh số giải ngân và số khách hàng vay vốn. Khả năng tạo việc làm thực tế, mức tăng thu nhập, tính ổn định của hoạt động sản xuất, kinh doanh và khả năng trả nợ mới là những yếu tố phản ánh đầy đủ chất lượng chương trình. Trong điều kiện thị trường tiêu thụ, giá nguyên liệu và chi phí sản xuất còn biến động, việc lựa chọn phương án vay vốn phù hợp có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả sử dụng vốn và an toàn tín dụng.

Thời gian tới, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và cơ quan quản lý nhà nước về lao động rà soát nhu cầu vay vốn, xác định đúng đối tượng, ưu tiên người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, lao động nông thôn và người dân ở vùng khó khăn. Việc phân bổ vốn cần gắn với nhu cầu thực tế, khả năng triển khai phương án sản xuất, kinh doanh và triển vọng tạo việc làm của từng khách hàng.

Cùng với mở rộng khả năng tiếp cận vốn, Chi nhánh chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định phương án vay, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích và tăng cường kiểm tra sau cho vay. Những hộ gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh cần được phát hiện sớm để có biện pháp hỗ trợ phù hợp; đồng thời, việc theo dõi chất lượng tín dụng phải được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế nợ quá hạn, bảo toàn nguồn vốn của Nhà nước.

Hiệu quả sử dụng vốn cũng cần được nâng lên thông qua sự phối hợp giữa tín dụng chính sách với đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tư vấn việc làm và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm

Hiệu quả sử dụng vốn cũng cần được nâng lên thông qua sự phối hợp giữa tín dụng chính sách với đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, tư vấn việc làm và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đối với các mô hình nông nghiệp, chăn nuôi, trồng rừng và cây dược liệu, việc hướng dẫn kỹ thuật, lựa chọn giống phù hợp và xây dựng đầu ra ổn định sẽ góp phần giảm rủi ro trong sản xuất. Với người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, công tác tư vấn, cung cấp thông tin về thị trường lao động và hỗ trợ tiếp cận vốn cần được triển khai đồng bộ.

Bên cạnh đó, Chi nhánh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tại điểm giao dịch cơ sở, công khai chính sách cho vay, hướng dẫn thủ tục rõ ràng và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý tín dụng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa ngân hàng, chính quyền cơ sở và các tổ chức nhận ủy thác sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của các bên trong quản lý nguồn vốn, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận chính sách.

Nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay tạo việc làm đang góp phần hỗ trợ người dân Lào Cai phát triển sản xuất, mở rộng cơ hội việc làm và ổn định thu nhập. Tiếp tục nâng cao chất lượng cho vay, gắn hỗ trợ vốn với hướng dẫn sản xuất và kết nối việc làm sẽ giúp nguồn lực tín dụng phát huy hiệu quả thiết thực hơn, đóng góp vào mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

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