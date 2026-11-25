Tiếp cận vốn không dễ dàng

“Thách thức lớn nhất không phải là thiếu vốn mà nằm ở khả năng tiếp cận và đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà đầu tư”, ông Quan Đức Hoàng, Thành viên Hội đồng Chiến lược Ngân hàng TMCP Việt Á (VIETABANK) nhận định tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động - Vietnam Impact Investing Forum với chủ đề “Đầu tư vì một Việt Nam phát triển bền vững”, do Báo Nhân Dân và Công ty cổ phần Tài chính thông minh (SmartF) tổ chức ngày 25/11.

Diễn đàn Đầu tư tạo tác động - Vietnam Impact Investing Forum với chủ đề “Đầu tư vì một Việt Nam phát triển bền vững”.

Nhận định này phản ánh một vấn đề đang đặt ra đối với doanh nghiệp Việt khi nhu cầu vốn cho phát triển hạ tầng, bất động sản, công nghiệp và chuyển đổi mô hình tăng trưởng ngày càng lớn, trong khi khả năng tiếp cận các nguồn vốn trung và dài hạn vẫn còn những hạn chế.

Theo ông Quan Đức Hoàng, nguồn vốn trên thị trường quốc tế rất dồi dào. Tuy nhiên, để tiếp cận được, doanh nghiệp phải chủ động đa dạng hóa nguồn vốn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng truyền thống thông qua phát hành trái phiếu trong nước, trái phiếu quốc tế và tiếp cận các nguồn tài trợ nước ngoài. Ông cho biết, vừa qua, ngân hàng của ông đã huy động thành công hơn 90 triệu USD từ Thụy Sĩ và một số quốc gia khác.

Điều quan trọng, theo đại diện VIETABANK, không phải chỉ tìm kiếm nguồn vốn có chi phí thấp mà phải lựa chọn được nguồn vốn phù hợp với nhu cầu và khả năng của doanh nghiệp. Sự phù hợp cần được xem xét trên cả thời điểm huy động, kỳ hạn và những điều kiện cam kết đi kèm. Một khoản vốn có chi phí thấp nhưng điều kiện giải ngân hoặc các ràng buộc vượt quá khả năng đáp ứng cũng khó phát huy hiệu quả.

Ông Quan Đức Hoàng, Thành viên Hội đồng Chiến lược VIETABANK phát biểu tại diễn đàn.

Từ phía doanh nghiệp, ông Phạm Huy Hoàng, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ITC Marine cho rằng, tiếp cận được nguồn vốn dài hạn với lãi suất hợp lý có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải biển. Theo đó, khi tham gia thị trường quốc tế, doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh với các đối tác nước ngoài, trong khi chi phí vốn tại một số thị trường như Trung Quốc có thể ở mức khoảng 1-2% hoặc thấp hơn. Chi phí vốn trong nước cao hơn đáng kể tạo ra bất lợi cho doanh nghiệp trong quá trình cạnh tranh. “Nếu tiếp cận được nguồn vốn dài hạn với lãi suất thấp, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện mở rộng đội tàu, đầu tư phát triển công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài”, ông Phạm Huy Hoàng chia sẻ.

Minh bạch và đáp ứng tiêu chuẩn để đón dòng vốn chất lượng

Không chỉ chi phí vốn, khả năng đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư cũng là yếu tố quyết định cơ hội huy động vốn của doanh nghiệp. Trong đó, xếp hạng tín nhiệm, minh bạch tài chính, quản trị và tiêu chuẩn môi trường đang trở thành những điều kiện ngày càng quan trọng.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc IB Chứng khoán Mirae Asset (MAS) cho biết, một trong những phương thức tiếp cận nguồn vốn quốc tế là nâng cao xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp và ngân hàng Việt Nam. Thời gian qua, đơn vị đã hợp tác với nhiều tổ chức bảo lãnh tín dụng nhằm nâng xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp, ngân hàng Việt Nam từ mức chưa đạt chuẩn đầu tư lên mức AA theo thang xếp hạng quốc tế.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc IB Chứng khoán Mirae Asset (MAS) phát biểu.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, các quỹ bảo hiểm tại Australia, Mỹ và Nhật Bản đang quản lý nguồn vốn rất lớn, sẵn sàng đầu tư nếu doanh nghiệp phát hành trái phiếu bằng USD tại thị trường nước ngoài, đáp ứng quy định pháp luật và có xếp hạng tín nhiệm cao thông qua cơ chế bảo lãnh.

Ông cũng cho rằng cần phát triển những sản phẩm tài chính dài hạn để bổ trợ cho hệ thống ngân hàng. Thay vì chỉ dựa vào tín dụng, thị trường vốn có thể cung cấp những sản phẩm như trái phiếu xanh kỳ hạn 15 - 20 năm với lãi suất cố định, giúp các dự án dài hạn chủ động hơn trong tính toán chi phí đầu vào và đầu ra.

Dẫn chứng thực tế, cuối năm 2024, đơn vị đã thực hiện phát hành trái phiếu xanh kỳ hạn 20 năm, lãi suất cố định 5,75%/năm cho một dự án nước sạch. Đến nay, nhà máy nước đã hoàn thành và cung cấp 300.000m³ nước/ngày đêm cho khu vực phía tây Hà Nội. Đối với các dự án điện gió, đơn vị cũng triển khai các sản phẩm trái phiếu kỳ hạn 15 năm với lãi suất cố định.

Với những doanh nghiệp có dự án hạ tầng tốt nhưng chưa đáp ứng điều kiện phát hành trái phiếu thông thường, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết có thể nghiên cứu phương án phát hành trái phiếu dự án. Theo đó, dự án được tách riêng với dòng thu và dòng chi riêng, giúp ngân hàng và nhà đầu tư quản lý rủi ro. Một dự án bệnh viện đa khoa tại khu vực trung tâm Hà Nội cũng được triển khai theo phương án phát hành trái phiếu kỳ hạn 15 năm.

Ở góc độ định chế tài chính quốc tế, bà Đỗ Ngọc Diệp, Quản lý Chương trình công trình xanh và thích ứng rủi ro khí hậu Việt Nam, Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới cho biết, IFC hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân tiếp cận vốn thông qua nhiều hình thức, từ cho vay trực tiếp, cung cấp vốn thông qua ngân hàng thương mại đến tư vấn, xây dựng và thúc đẩy các tiêu chuẩn.

Bà Đỗ Ngọc Diệp, Quản lý Chương trình công trình xanh và thích ứng rủi ro khí hậu Việt Nam của IFC chia sẻ tại diễn đàn.

Theo bà Diệp, IFC không chỉ cung cấp nguồn vốn mà còn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Việc một doanh nghiệp được IFC lựa chọn đầu tư cũng có thể tạo tín hiệu tích cực đối với các nhà đầu tư khác, giúp mở rộng cơ hội tiếp cận những nguồn vốn đa dạng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp cần lượng hóa và báo cáo được những tác động về môi trường, xã hội và phát triển mà dự án tạo ra. Những tiêu chuẩn này cần được chuyển hóa thành các chỉ số cụ thể, có khả năng đo lường và báo cáo cho nhà đầu tư.

Bà Diệp dẫn chứng chương trình hợp tác giữa IFC và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB). Trong khuôn khổ hợp tác, IFC cung cấp khoản vay cho OCB để tài trợ các công trình xanh, đồng thời hỗ trợ ngân hàng tiếp cận hệ thống tiêu chuẩn và chứng nhận công trình xanh EDGE, đào tạo về tiêu chuẩn xanh và nhận diện các khoản vay đáp ứng tiêu chí.

Thông qua chương trình hỗ trợ ưu đãi đối với các khoản vay dành cho công trình xanh, có sự đồng hành của Chính phủ Anh, OCB đã xây dựng sản phẩm MAGC với nhiều ưu đãi dành cho khách hàng. Mô hình hợp tác này không chỉ dừng ở việc cung cấp vốn mà còn bao gồm chuyển giao tiêu chuẩn, hỗ trợ ngân hàng tích hợp tiêu chí xanh vào sản phẩm cho vay.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, IFC cũng chuẩn bị chương trình hỗ trợ các đơn vị chịu áp lực giảm phát thải carbon, tập trung vào hỗ trợ kỹ thuật trong hoạt động sản xuất và cấu trúc các khoản huy động vốn dưới hình thức trái phiếu xanh hoặc các khoản vay được dán nhãn.

Trở lại vấn đề tiếp cận vốn quốc tế, ông Quan Đức Hoàng cho rằng, doanh nghiệp cần bảo đảm tính minh bạch trong quản trị, hệ thống sổ sách và tài chính, đồng thời phải chứng minh được dòng tiền thực và khả năng tạo ra giá trị. Nhà đầu tư hiện không chỉ quan tâm đến hiệu quả kinh doanh mà còn chú trọng những tác động về phát triển bền vững, yếu tố xanh và các tiêu chuẩn ESG. Ông cũng lưu ý sự cần thiết của các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong quá trình huy động vốn. Những đơn vị này có thể hiểu rõ yêu cầu của cả bên đi vay và bên cung cấp vốn, từ đó tư vấn cấu trúc giao dịch phù hợp, giúp doanh nghiệp xem xét đầy đủ các điều kiện về giải ngân, thanh toán, tuân thủ và đo lường tác động của dự án.

Theo bà Đỗ Ngọc Diệp, IFC có các chương trình tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chuẩn mực quản trị, chính sách nội bộ và hài hòa yêu cầu của khách hàng với yêu cầu của nhà đầu tư. Qua đó, doanh nghiệp nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, làm rõ giá trị phát triển của dự án và tăng cơ hội tiếp cận các dòng vốn chất lượng.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2026-2030 lên tới khoảng 38 triệu tỷ đồng, tương đương bình quân khoảng 7,7 triệu tỷ đồng mỗi năm. Quy mô này đặt ra yêu cầu phát triển đồng bộ các kênh huy động vốn, thay vì phụ thuộc vào một nguồn cung vốn duy nhất.