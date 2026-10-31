Nguồn vốn phòng, chống thiên tai mới đáp ứng một nửa nhu cầu

Sáng 31-10, giải trình trước Quốc hội về các vấn đề đại biểu quan tâm tại phiên thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội trong chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng tập trung trao đổi hai nhóm nội dung: Phát triển khoa học, công nghệ, trong đó có công nghệ sinh học; và công tác phòng, chống thiên tai, sạt lở, sụt lún.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình. Ảnh: quochoi.vn

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học

Trả lời kiến nghị của đại biểu Nguyễn Thị Lan (Đoàn thành phố Hà Nội) - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về phát triển công nghệ sinh học, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, thời gian qua, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1639/QĐ-TTg và Quyết định số 1466/QĐ-TTg.

Cùng với đó, Bộ đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chương trình hành động nhằm triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Chính phủ trong lĩnh vực khoa học công nghệ nói chung và công nghệ sinh học nói riêng.

Bộ trưởng cho biết, cả 4 yếu tố nền tảng gồm: Thể chế, cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực và công nghệ về cơ bản đã đầy đủ. Vấn đề cốt lõi hiện nay là triển khai thực hiện.

Trong 6 tháng qua, Bộ trưởng đã đặt hàng Học viện Nông nghiệp Việt Nam hai nhiệm vụ về công nghệ sinh học; đặt hàng nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các viện, trường và trung tâm nghiên cứu trên toàn quốc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó có nội dung về công nghệ sinh học.

“Thời gian tới, đối với các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương cùng các viện, trường, trung tâm nghiên cứu trong cả nước để triển khai hiệu quả nội dung này”, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 31-10. Ảnh: quochoi.vn

Nhu cầu vốn cho phòng, chống thiên tai rất lớn

Đối với công tác phòng, chống thiên tai, sạt lở, sụt lún, hạn hán và xâm nhập mặn, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết, đây là nhóm vấn đề nhận được nhiều ý kiến quan tâm của đại biểu Quốc hội, nhất là đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.

Theo Bộ trưởng, trong giai đoạn 2021-2025, Trung ương đã bố trí khoảng 40.000 tỷ đồng cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Sang giai đoạn 2026-2031, Thủ tướng Chính phủ đã phân bổ 15.000 tỷ đồng, cùng khoảng 8.500 tỷ đồng vốn ODA, nâng tổng nguồn lực được bố trí lên khoảng 23.500 tỷ đồng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là nguồn lực lớn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và ngành Nông nghiệp và Môi trường đối với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, nguồn lực hiện có vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Tổng nhu cầu vốn cho các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, đặc biệt là phòng, chống sạt lở, sụt lún, hạn hán, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long và phòng, chống mưa lớn, lũ quét tại khu vực Tây Bắc ước khoảng 210.000 tỷ đồng. Trong khi đó, khả năng cân đối mới đạt khoảng 105.000 tỷ đồng, tương đương một nửa nhu cầu. Vì vậy, nhu cầu vốn cho lĩnh vực này trong thời gian tới vẫn rất lớn.

Đối với 8 dự án tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng cho biết, Bộ đang tích cực triển khai theo tiến độ; đến nay đã phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án.

Liên quan đến các dự án phòng, chống lũ, sạt lở tại khu vực phía Bắc, trong đó có tỉnh Thái Nguyên, Bộ trưởng chia sẻ với những khó khăn mà địa phương đang gặp phải sau ảnh hưởng của các đợt bão, mưa lũ trong năm 2025.

Theo Bộ trưởng, sau thiên tai, các dự án cấp bách đã được phê duyệt và triển khai. Tuy nhiên, do thời gian thực hiện kéo dài, đến giai đoạn 2026-2031 không thể tiếp tục bố trí vốn theo cơ chế dành cho dự án cấp bách trước đây mà phải thực hiện theo kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cũng làm rõ vướng mắc về quy trình đầu tư công. Theo quy định, địa phương phê duyệt chủ trương đầu tư phải gắn với khả năng cân đối nguồn vốn của cấp có thẩm quyền. Vì vậy, việc đề nghị bổ sung vốn cần thực hiện theo đúng quy trình và nguồn lực được phân cấp.

Đối với các nội dung, dự án khác như khu vực sông Cầu và một số công trình phòng, chống thiên tai được đại biểu nêu, Bộ trưởng cho biết, Bộ đã bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026-2031 theo quy định.

Đối với đề xuất xây dựng cơ chế tài chính, ngân sách hỗ trợ các địa phương, Bộ trưởng cho biết, các quy định về ngân sách và những nguồn lực khác đã được quy định cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận ý kiến này và sẽ tiếp tục nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách.