Nguồn vốn giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Cán bộ Ngân hàng CSXH giới thiệu các chương trình tín dụng ưu đãi cho nhân dân phường Chiềng An.

Sau khi hoàn thành cai nghiện trở về địa phương, anh Quàng Văn Xoan, bản Nà Nong, xã Mường Bú, muốn đầu tư chăm sóc vườn nhãn, vải của gia đình nhưng thiếu vốn. Tháng 6/2026, anh được Công an xã hướng dẫn hoàn thiện thủ tục vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH để cải tạo vườn, trồng và chăm sóc cây ăn quả. Anh Xoan chia sẻ: Khi trở về địa phương, tôi lo nhất là không có vốn làm ăn, dễ rơi vào bế tắc. Sự tin tưởng của chính quyền và ngân hàng khi trao cho tôi cơ hội là nguồn động viên vô cùng to lớn. Nguồn vốn kịp thời giúp tôi có điều kiện đầu tư phân bón, chăm sóc vườn cây ăn quả để tạo thu nhập ổn định. Điều đó cũng giúp tôi có niềm tin, làm lại cuộc đời.

Cũng ở xã Mường Bú, sau khi con trai hoàn thành cai nghiện trở về địa phương, gia đình ông Cà Văn Ngọc được hỗ trợ vay 200 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn này, gia đình đang cải tạo hai mảnh nương để trồng cây ăn quả, tạo việc làm cho con. Ông Ngọc chia sẻ: Trước đây, con trai tôi đi làm ăn xa, bị bạn bè rủ rê nên mắc nghiện. Khi cháu trở về, gia đình luôn quan tâm, động viên, mong cháu có cơ hội làm lại cuộc đời. Giờ có vốn đầu tư sản xuất, bố mẹ đồng hành, giám sát cùng con chăm sóc nương vườn, giúp cháu tránh xa ma túy, ổn định cuộc sống.

Cán bộ Phòng Giao dich Ngân hàng CSXH Mường La kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay ưu đãi của hộ vay tại xã Mường Bú.

Bên cạnh hỗ trợ vay vốn, Công an xã Mường Bú đang tiếp tục phối hợp với gia đình theo dõi, quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện trong quá trình sinh sống, lao động tại địa phương. Thiếu úy Lò Văn Thành, cán bộ Công an xã Mường Bú, cho biết: Đối với người sau cai nghiện, việc được hỗ trợ vốn, tạo việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Khi có điều kiện phát triển kinh tế, họ có thêm động lực phấn đấu, giảm nguy cơ tái nghiện. Chúng tôi tiếp tục phối hợp với gia đình và các đơn vị liên quan quan tâm, giúp đỡ người sau cai nghiện ổn định cuộc sống.

Không riêng tại xã Mường Bú, chương trình tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy cũng đã được triển khai ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Phụ trách địa bàn 10 xã khu vực Mai Sơn cũ, đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Mai Sơn đã giải ngân cho 4 hộ, với tổng dư nợ 400 triệu đồng. Bên cạnh hướng dẫn thủ tục vay vốn, đơn vị chú trọng nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu và điều kiện sản xuất của từng hộ để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Giám đốc Phòng giao dịch, cho biết: Khó khăn của một số người sau cai nghiện là chưa có việc làm ổn định, thiếu kinh nghiệm sản xuất và tâm lý còn e ngại khi trở về cộng đồng. Vì vậy, đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức hội, đoàn thể rà soát, hướng dẫn người vay phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn trong quá trình sử dụng vốn.

Cán bộ Ngân hàng CSXH kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay của hộ dân xã Mường Bú.

Chính sách tín dụng ưu đãi cho người sau cai nghiện ma túy được thực hiện theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg ngày 3/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/5/2026. Theo đó, người sau cai nghiện đủ điều kiện được vay tối đa 200 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm; thời hạn vay tối đa 120 tháng, lãi suất bằng lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ. Quyết định cũng quy định cho vay học nghề và cho vay đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy. Để chính sách đến đúng người có nhu cầu, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã chỉ đạo các phòng giao dịch phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tuyên truyền, rà soát đối tượng đủ điều kiện vay vốn. Đến nay, toàn tỉnh đã giải ngân 4,95 tỷ đồng cho 33 khách hàng.

Cùng với mở rộng cho vay, việc quản lý nguồn vốn được chú trọng ngay từ khâu xét duyệt hồ sơ, đến kiểm tra sau giải ngân. Các phòng giao dịch phối hợp với tổ chức nhận ủy thác theo dõi tình hình sử dụng vốn, nắm bắt những khó khăn của người vay để hướng dẫn, hỗ trợ theo quy định. Ông Lê Thái Hà, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, cho biết: Do chương trình mới triển khai, ngân hàng đặc biệt chú trọng việc rà soát, xác định đúng đối tượng và nhu cầu vay vốn. Quá trình bình xét có sự tham gia của cơ quan Công an, các tổ chức hội, đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay vốn, bảo đảm công khai, dân chủ. Ngân hàng tăng cường kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay; phối hợp với chính quyền địa phương giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích.

Chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người sau cai nghiện ma túy đang mở thêm cơ hội phát triển sinh kế, giúp người vay có điều kiện ổn định cuộc sống, từng bước tái hòa nhập cộng đồng. Cùng với việc tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn, sự quan tâm, đồng hành của các cấp, ngành và tổ chức đoàn thể còn tiếp thêm động lực để người sau cai nghiện tự tin lao động, sản xuất, vươn lên phát triển kinh tế gia đình, góp phần hạn chế nguy cơ tái nghiện, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh.