Nguồn vốn chính sách tiếp sức phụ nữ miền núi làm kinh tế

Bà Nguyễn Thị Thị Hoa (đội nón) kiểm tra đàn gà.

Mở rộng quy mô nhờ vốn vay

Trước đây, gia đình bà Hoa chủ yếu chăn nuôi nhỏ lẻ, nguồn vốn hạn chế nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Nhận thấy nhu cầu thị trường đối với gà thương phẩm tương đối ổn định, gia đình bà từng bước tích lũy kinh nghiệm, mở rộng chuồng trại và chuyển sang chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Năm 2023, gia đình bà được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 200 triệu đồng, cùng với nguồn vốn tự có của gia đình để đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi gà theo hướng khép kín.

Hiện gia đình bà có 3 khu chuồng, mỗi khu nuôi khoảng 2.000 con gà, tổng đàn mỗi lứa khoảng 6.000 con. Mỗi năm, gia đình duy trì 3 lứa nuôi. Để hạn chế dịch bệnh, gia đình bà chú trọng vệ sinh, khử trùng chuồng trại, chăm sóc đàn gà và thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo từng giai đoạn sinh trưởng. Khi đạt trọng lượng phù hợp, gà được xuất bán cho một số nhà hàng trong tỉnh và thương lái ngoài tỉnh.

Đàn gà của gia đình bà Nguyễn Thị Hoa.

Theo bà Hoa, mỗi lứa xuất chuồng khoảng 9 tấn gà thương phẩm, giá bán bình quân 80.000 đồng/kg, doanh thu đạt hơn 700 triệu đồng. Nếu thị trường thuận lợi, tổng doanh thu từ mô hình đạt hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.

Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Điền Lý cho biết: Nguồn vốn vay chính sách giúp gia đình có thêm điều kiện mở rộng chuồng trại, tăng đàn. Tuy nhiên, chăn nuôi quy mô lớn đòi hỏi người nuôi phải tuân thủ kỹ thuật, chủ động phòng, chống dịch bệnh và có đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho 4-5 lao động tại địa phương, chủ yếu thực hiện các công việc chăm sóc đàn gà, vệ sinh chuồng trại và hỗ trợ chăn nuôi.

Đưa vốn chính sách đến đúng đối tượng

Không riêng gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, nhiều hội viên phụ nữ ở thôn Điền Lý đã tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển chăn nuôi, sản xuất.

Bà Lê Thị Dung, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Điền Lý cho biết: Chi hội thường xuyên nắm bắt nhu cầu vay vốn của hội viên, tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách và hướng dẫn chị em sử dụng vốn đúng mục đích. Nhiều hộ đã lựa chọn các mô hình như nuôi gà, lợn, cá hoặc phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện của gia đình.

Cùng với hỗ trợ tiếp cận vốn, Chi hội tạo điều kiện để hội viên trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm, từ lựa chọn con giống, chăm sóc, phòng bệnh đến tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Qua đó, giúp chị em chủ động hơn trong sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả đồng vốn.

Trên địa bàn xã Điền Lư hiện có 12 tổ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ hơn 20 tỷ đồng. Các hộ được vay từ 50 đến 200 triệu đồng, tùy nhu cầu và điều kiện của từng hộ.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Điền Lư cho biết: Hội xác định hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi là một trong những giải pháp tạo sinh kế, nâng cao thu nhập. Vì vậy, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tuyên truyền chính sách tín dụng, đồng thời hướng dẫn hội viên lựa chọn các mô hình phù hợp và sử dụng nguồn vốn hiệu quả.

Tạo động lực phát triển sinh kế

Từ thực tế ở Điền Lý có thể thấy, nguồn vốn chính sách khi được gắn với kiến thức, khoa học - kỹ thuật và sự chủ động của người vay đã tạo thêm điều kiện để phụ nữ mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Nhiều gia đình đã từng bước mở rộng quy mô chăn nuôi, chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa.

Điều đáng ghi nhận là cùng với hiệu quả kinh tế, việc tiếp cận vốn còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất của hội viên. Phụ nữ không chỉ mạnh dạn đầu tư mà còn quan tâm hơn đến nhu cầu thị trường, kỹ thuật chăn nuôi và hiệu quả sử dụng vốn.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Điền Lư và các chi hội tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn phù hợp; đồng thời tăng cường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, nguồn vốn chính sách tiếp tục trở thành điểm tựa giúp phụ nữ miền núi phát triển sinh kế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.