Nguồn vốn chính sách, tiếp sức an cư, tạo dựng sinh kế | Phóng sự tài liệu | 16/11/2026
Với những chính sách hỗ trợ ngày càng thiết thực, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đang được Hà Nội triển khai đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, trở thành điểm tựa để hàng chục nghìn hộ dân có thêm nguồn lực ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguon-von-chinh-sach-tiep-suc-an-cu-tao-dung-sinh-ke-phong-su-tai-lieu-16-11-2026-246261116131347205.htm