Nguồn vốn chính sách, tiếp sức an cư, tạo dựng sinh kế | Phóng sự tài liệu | 16/11/2026

Từ ngày 16.11, xã Ba Vì phối hợp với nhà đầu tư bắt đầu đo đạc phần đất công, đất giao thông, thủy lợi và công trình công cộng phục vụ triển khai dự án Công viên Safari Ba Vì. Với người dân trong khu vực, đây là thời điểm cần nắm rõ ranh giới dự án, loại đất bị ảnh hưởng và những nội dung nào đã được xác định, nội dung nào vẫn đang chờ các bước tiếp theo.