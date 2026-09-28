Nguồn vốn chính sách - Điểm tựa hoàn lương

Tại tỉnh Lai Châu, ngay sau khi quyết định có hiệu lực, NHCSXH chi nhánh tỉnh đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH chi nhánh tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Đồng thời, đơn vị ký kết quy chế phối hợp với Công an tỉnh, phân định rõ trách nhiệm của từng bên trong quá trình triển khai; đồng thời rà soát, lập danh sách đối tượng đủ điều kiện để kịp thời giải ngân cho các khách hàng có nhu cầu vốn.

Anh Nguyễn Duy Sỹ - Trưởng Phòng Kế hoạch tín dụng, NHCSXH chi nhánh tỉnh cho biết: Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã cho 54 khách hàng là người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có 25 người chấp hành xong án phạt tù là án ma túy vay với số tiền là 5,4 tỷ đồng. Nguồn vốn vay đã được các hộ gia đình đầu tư hiệu quả vào chăn nuôi gia súc, trồng trọt và mở cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực.

Công an xã, Phòng Giao dịch NHCSXH Phong Thổ trò chuyện với gia đình có người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn.

Tại xã Phong Thổ, công tác hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng được quan tâm, trong đó chú trọng tạo điều kiện để các trường hợp có nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Thượng úy Phu A Dơ (cảnh sát khu vực, Công an xã Phong Thổ) chia sẻ: “Trên địa bàn xã, những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương cơ bản chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công an xã phối hợp với Phòng Giao dịch NHCSXH Phong Thổ rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn của các trường hợp có nhu cầu. Đến nay, có 3 trường hợp được vay vốn đối với những người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có 2 trường hợp ma tuý. Các trường hợp vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, cùng gia đình đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng”.

Gia đình anh Lò Văn Bình ở thôn Tây Sơn, xã Phong Thổ (đầu tiên bên phải) vay vốn theo chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù để đầu tư nuôi cá, phát triển kinh tế gia đình.

Anh Lò Văn Bình (thôn Tây Sơn, xã Phong Thổ) từng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và đã chấp hành án phạt tù trở về. Trở về địa phương, với mong muốn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, anh được tiếp cận nguồn vốn vay 100 triệu đồng theo chính sách tín dụng của NHCSXH. Từ nguồn vốn vay, anh Bình đầu tư cải tạo ao để nuôi cá. Mô hình bước đầu mang lại nguồn thu nhập cho gia đình, tạo động lực để anh tiếp tục phát triển kinh tế. Cùng với đó, anh Bình luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng vợ chăm chỉ làm ăn, bán hàng tại chợ. Từ sự nỗ lực của hai vợ chồng, kinh tế gia đình từng bước ổn định, có điều kiện xây dựng ngôi nhà vững chãi. Anh Lò Văn Bình vui vẻ nói: “Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, gia đình tôi được vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách. Từ nguồn vốn này, tôi đã đầu tư cải tạo ao, nuôi các loại cá như trắm, chép, chim trắng. Thời gian tới, gia đình tôi dự định tiếp tục mở rộng sản xuất, trồng thêm một số loại cây có giá trị kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống”.

Trong thời gian tới, ngoài triển khai cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù, Chi nhánh NHCSXH tỉnh cũng sẽ tiếp tục triển khai cho vay đối với người sau cai nghiện ma túy theo Quyết định 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Những chính sách tín dụng này không chỉ hỗ trợ về kinh tế mà còn mang ý nghĩa xã hội rất to lớn, góp phần giảm tội phạm, tăng cường an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời thể hiện tinh thần nhân đạo và bao dung của Đảng, Nhà nước đối với những người hoàn lương, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có thêm điều kiện phát triển kinh tế, mà còn mở ra cơ hội để họ tự tin bắt đầu lại cuộc sống. Khi có việc làm, có thu nhập và nhận được sự đồng hành của gia đình, chính quyền, các ngành chức năng, những người từng lầm lỡ có thêm động lực vươn lên, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, góp phần hạn chế nguy cơ tái phạm, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng cuộc sống bình yên tại địa phương.